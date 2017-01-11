Can Dündar ve Erdem Gül'e 10 yıl hapis istemi

MİT TIR'ları ilişkin davada mütalaa açıklandı.

CHP'Lİ VEKİLE MÜEBBET HAPİS TALEBİ

MİT Tırları davasında Savcı, CHP'li vekil Berberoğlu için "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan müebbet hapis cezası istedi.

DÜNDAR VE GÜL'E 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısı Mehmet Yeşilkaya mütalaasında Dündar ve Gül örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 10 yıla kadar hapis cezasını talep etti.

DURUŞMA 1 MART'A ERTELENDİ

Duruşma 1 Mart'a ertelendi.

