Berat Albayrak: Türkiye altı boş bir ekonomi değil

1 Pompalı tüfekle ateş eden kişi serbest kaldı Konya’da düğün konvoyunda bir araçtan pompalı tüfekle ateş eden şüpheli, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 Elindeki havai fişekler patladı İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Alibeyköy otobüs terminalinde kardeşini askere uğurlayan Gürkan Altay, havai fişeklerin elinde patlaması sonucu yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

3 Can Dündar'ın Enis Berberoğlu mutluluğu Yargıtay'ın Enis Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesi kararına en çok sevinen yurt dışında kaçak olarak yaşayan Can Dündar oldu.

4 Enis Berberoğlu, cezaevinden çıktı Yargıtay'ın 5 yıl 10 aylık cezasını onadığı ancak milletvekili olduğu için infazı erteleyip tahliye kararı verdiği CHP'li Enis Berberoğlu cezaevinden tahliye oldu.

5 Beşiktaş-Sarpsborg - CANLI SKOR Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç temsilcisi Sarpsborg'u konuk ediyor.

6 Trump: Ortadoğu'ya girmek en kötü hataydı ABD Başkanı, ülke tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük hatanın, Cumhuriyetçi başkanlardan Bush'un Afganistan ve Irak işgalleriyle Ortadoğu'ya girilmesi olduğunu söyledi.