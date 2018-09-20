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Can Dündar'ın Enis Berberoğlu mutluluğu

Yargıtay'ın Enis Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesi kararına en çok sevinen yurt dışında kaçak olarak yaşayan Can Dündar oldu.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 20:05..
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Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası almış, kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelmişti.

TAHLİYE KARARI

Yargıtay, oy çokluğuyla Berberoğlu'na, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Ayrıca, Anayasa'nın 83/3. maddesi uyarınca milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verildi.

CAN DÜNDAR'IN SEVİNCİ

Aynı suçtan yargılanan Dündar, Berberoğlu'nun serbest kalmasının ardından yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

"Darısı diğer tutsaklara" diyen Dündar, "15 aydır rehin tutulan Enis Berberoğlu nihayet serbest." ifadelerini kullanarak Berberoğlu'nun fotoğrafını paylaştı.

Can Dündar'ın Enis Berberoğlu mutluluğu

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