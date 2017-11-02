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Can Dündar'ın Kati Piri ile çok konuşulan fotoğrafı

Küresel güçlerin şu ara en kullanışlı aparatı olan Can Dündar Avrupa'da ikili ilişkilerini de aksatmıyor.

02.11.2017 - 15:41
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Can Dündar'ın Kati Piri ile çok konuşulan fotoğrafı

TEKNEDE EŞİNİ ALDATIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Avrupa arenasında popüler olabilmesi için, Türkiye karşıtlığı yapması gerektiğini fark eden Can Dündar hız kesmeden düşmanlık üretmeye devam ederken, aşk hayatını renklendirmekten de geri durmuyor.

Can Dündar'ın Kati Piri ile çok konuşulan fotoğrafı

ÇAPKIN CAN CNN TÜRK SPİKERİYLE BULUŞUYORDU

Daha önce eşini teknede ünlü bir mankenle aldatan, fotoğrafları gazetelere yansıyan Can Dündar, adliyede silah çekilinde yine eşinin arkasına saklanmıştı. Bu olaydan çok kısa süre sonra Can Dündar eşini bir kez daha aldattı. Almanya'da sık sık CNN Türk'de spikerlik yapan bir genç gazeteciyle buluşan Dündar'ın bu ilişkisi de kısa sürdü.

YENİ AŞKI KATİ PİRİ Mİ

Can Dündar'ın, en az kendisi kadar Türkiye karşıtı olan Avrupa Parlamentosu rapörtörü Kati Piri ile çekilen fotoğrafı yeni aşk dedikodularına yol açtı.

Can Dündar'ın Kati Piri ile çok konuşulan fotoğrafı

Can Dündar'ın Kati Piri ile çok konuşulan fotoğrafıAP raportörü, PKK dostu, Türkiye düşmanı Kati Piri

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