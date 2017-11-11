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Can Dündar'ın Meral Akşener güzellemesi

Kaçak Dündar, Meral Akşener'e Twitter hesabından övgüler yağdırdı.

11.11.2017 - 18:26
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Can Dündar'ın Meral Akşener güzellemesi

Almanya'da kaçak olarak yaşayan ve Türkiye'ye hakaretlere devam eden Can Dündar, Twitter hesabından Meral Akşener ve kurduğu İyi Parti'yle ilgili paylaşım yaptı.

ÖVGÜLER DİZDİ

Dündar, bugün genel merkez binasının açılışını yapan Meral Akşener ve İyi Parti için şunları yazdı; "İyi Parti izlenimi: Akşener’in belagati güçlü. Dinletiyor.Enerjik. Yuhalamaya izin vermiyor. “Huzur”vurgusu alkış alıyor. Kadınları sahipleniyor.Gençlerin dilini konuşmaya çalışıyor. Kitle orta yaşlı.Henüz sloganı olmayan “seyirciler”. Seçim sonucunu o sessiz kitle belirleyecek."

Can Dündar'ın Meral Akşener güzellemesi

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