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Can Dündar'ın referandum hayali

Referandum hezimetini kabullenemeyenler tek tek kendilerini belli etmeye başladı.

18.04.2017 - 12:40
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Can Dündar'ın referandum hayali

Can Dündar'ın referandum hayali

Başbakan Binali Yıldırım referandumdan sonra partisinin ilk grup toplantısında, "Sonuçlardan sonra kimin ne kadar destek verdiğini konuşmak abesle itigaldir. Bu bir parti seçimi değildir. partiler oy almıyor. Millet geleceğine karar vermiştir. Olay bitmiştir." dedi.

"BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Başbakan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkiye düşmanı Can Dündar, "Biz bitti demeden bitmez." sözleriyle hala kazanacaklarının hayalini kuruyor.

Can Dündar'ın referandum hayali

 

Can Dündar'ın referandum hayali

PKK referandumda 'hayır'ın kazandığına inanıyor

Can Dündar'ın referandum hayali

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