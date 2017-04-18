Can Dündar'ın referandum hayali

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Yolda dans eden kız kazaya neden oldu

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Araştırmaların vücudumuzla ilgili ortaya koyduğu gerçeklere siz de şaşıracaksınız.

Vücudumuzla ilgili bilmediğimiz 20 şaşırtıcı gerçek

Bir süre önce sosyal medya üzerinden sevenlerine bir sürpriz yapacağını açıklayan Demet Şener, sözünü tuttu.

Bitlis’te polis tarafından drdurulan arpa yüklü kamyonda 166 bin 50 paket kaçak kaçak sigara ele geçirildi.

Arpa yüklü kamyondan 166 bin paket kaçak sigara çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Türkiye genelinde 'çevreyle dost' kriterlerini karşılayan binalara yeşil sertifika verilecek.

Hava kirliliğine yoğun bir şekilde maruz kalmak, insanlarda iyi kolesterol (HDL) seviyesini düşürüyor.

1 MİT tırlarını durduran savcı yakalandı MİT'e ait TIR’ı, Hatay’da durdurarak arama yapmak isteyen eski Kırıkhan Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu yakalandı.

2 Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiğine inanmıyor 8. kez hezimeti yaşayan CHP Lideri, kimsenin umudunu kaybetmemesi gerektiğini, hayır oylarının kazandığını ifade etti.

3 Abdullah Gül sessizliğe gömüldü Evet ya da Hayır dediğine yönelik tek bir açıklama yapmayan Abdullah Gül'ün, seçimleri kazanan Erdoğan'ı tebrik etmemesi dikkat çekti.

4 Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, katıldığı bir partide sevgilisi Yasin Akkanat'ı öpücüklere boğdu.

5 United bu kez evlilik hazırlığı yapan çifti uçaktan attı ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden United, evlenmek için Kosta Rika'ya gitmekte olan çifti, Houston'da uçaktan indirdi.

6 Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu çok ezik Ahmet Hakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için referandumun ardından "Çok ezik, çok beceriksiz" ifadelerini kullandı.