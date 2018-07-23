Can Gürzap trafik kazası geçirdi

Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Can Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu F.H'nin kullandığı plakasız motosiklet çarptı.

SURİYELİ SÜRÜCÜ DE TEDAVİ ALTINDA

Yaralanan Gürzap, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gürzap, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

KAFA VE GÖĞÜS TRAVMASI

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Sapanca ilçesinde trafik kazası geçiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Can Gürzap'ın sağlık durumuna ilişkin, "İlk aşamada kafa ve göğüs travması değerlendirmesi var. Yapılan tetkikler sonucu durumu netleşecek." dedi.

Öğütlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorların ilk tanılarına göre Gürzap'ın kafa ve göğüs travması geçirdiğini ancak ilgili servislerde yapılacak tetkiklerin tamamlanmasının ardından durumunun netleşeceğini bildirdi.

Bu aşamada yaralının sağlık durumuna ilişkin net bilgi vermenin doğru olmayacağını dile getiren Öğütlü, süreci yakından takip ettiklerini söyledi