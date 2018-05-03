'Can simidi' canınızı sıkmasın

Yaz aylarına fit girmek isteyen kadınlara, özellikle bel bölgesinde bulunan ve can simidi olarak bilinen yağlardan kurtulmak için 3 altın kural uzmanlar tarafından öneriliyor. Öncelikle yapılması gereken ilk adım beslenmeye ve tartıda görünen kiloya objektif bir şekilde bakabilmek. Önden çıkıntı yapan göbeğin sebebi yağ değil, sindirim sitemine dolan hava olabilir. Bundan dolayı günde 25 ile 30 gram kadar lif tüketmek gerekiyor.

YOĞURT VE SALATAYA YABAN MERSİNİ

Yeterince lifli gıdalar tüketilmiyor ise yaşanılan kabızlık şişkinliğe yol açabilir. Ayrıca aşırı lifli gıda tüketmek ya da brokoli, elma, fasulye gibi gaz yapan yiyeceklerden yemek göbeğin çıkmasına yol açabilir. Beslenme uzmanları bu noktada yaban mersini tüketmeyi öneriyor. Göbek yağlarını erittiği ispatlanmış olan bu meyve yoğurda ve salataya dahil edilebilir.

İNTERVAL EGZERSİZİ ARAYA KATIN

Kardiyo çalışmasına interval (aralıklı) egzersizi dahil etmenin göbek yağlarını eritmede etkili olduğu verilen bilgiler arasında. Koşu, bisiklete binme ya da yüzme sporlarından herhangi birinde egzersiz esnasında 10 ila 60 saniye kadar hızlanma, tempolu ve tırmanma şeklinde interval egzersiz karışımı yapılabilir. Yüksek yoğunluklu interval antrenman prensibi, egzersizde maksimum hıza ulaşıp onu takip eden kısa süreli dinlenmeyi içeriyor.

TEK AYAKÜSTÜNDE DURMAK

Basit mekik egzersizi karın kaslarınızı sıkılaştırmada etkilidir ancak sadece karın kaslarını hedefliyor. Şınav çeşitleri, topla yapacağınız core (çekirdek) egzersizleri gibi tüm beden egzersizleri birleştirilerek yapılabilir. Basitçe tek ayaküstünde durmak bile çekirdek (karın ve bel) bölgesini güçlendiriyor. Gövdenin merkez bölgesini güçlendirmek, dayanıklılığı artırdığı gibi postürün de düzgün kalmasını sağlıyor.