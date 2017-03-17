Canada Goose ilk halka arzında yüzde 40 prim yaptı

Dün hisse başına yaklaşık 12,78 dolardan sunulacağı açıklanan şirketin hisseleri, bugün New York borsasında halka arzının başlamasıyla yaklaşık yüzde 40 artış göstererek, 18 dolara yükseldi. Öğleden sonra düşüş trendine giren hisselerin değeri 16 dolara kadar geriledi.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYAR DOLAR

Böylece, Canada Goose'un piyasa değeri yaklaşık 2 milyar dolar oldu. Bugünkü IPO'sunda 20 milyon hissesini 12,78 dolardan satarak 255 milyon dolar elde eden şirketin bu geliri, New York kenti başta olmak üzere, ABD'nin önemli şehirlerinde mağaza açma ve reklam harcamaları için kullanması tahmin ediliyor.

Şirket, geçen sene 291 milyon dolar gelir ettiğini ve bu gelirin 103 milyon dolarının ABD'deki satışlardan geldiğini duyurmuştu.

BİR MONT 900 DOLAR

Canada Goose'un kışlık montları ortalama 900 dolara (3 bin 260 TL) satılırken, şirketin kışlık ürünlerinde kürk kullanması hayvan hakları savunucusu sivil toplum örgütlerinden tepki topluyor.

Öte yandan, şirketin ürünleri Nicolas Cage ve Jessica Alba gibi ünlü oyuncular tarafından Hollywood filmlerinde boy gösteriyor.