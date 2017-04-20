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Çanakkale 1915 Köprüsü bölgede fiyatları artırdı

Yeni proje Çanakkale'yi cazibe merkezi haline getirirken, satılık ve kiralık konut fiyatlarında da artış gözlendi.

20.04.2017 - 12:31
  1. Haberler
  2. Emlak

Çanakkale’nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerini birbirine bağlayacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü, her iki bölgede de konut fiyatlarını artırdı.

Çanakkale 1915 Köprüsü bölgede fiyatları artırdı

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Boğazı'nın ilk, Marmara Bölgesi'nin 5. asma köprüsü olacak Çanakkale 1915 Köprüsü, bölgeyi cazibe merkezi haline getiriyor.

SATILIK VE KİRALIK KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ

Emlak Endeksi 2017 Mart ayı verilerine göre, son 3 yılda Gelibolu ve Lapseki’deki satılık ve kiralık konut fiyatlarında artış kaydedildi.

Bölgedeki arsaların sayfa görüntülenme rakamları incelendiğinde, son bir yılda Gelibolu’da yüzde 47, Lapseki’de ise yüzde 54’lük artış söz konusu oldu.

Çanakkale 1915 Köprüsü bölgede fiyatları artırdı

Emlak Endeksi 2017 Mart ayı verilerine göre, son 3 yılda Gelibolu’da kiralık konut fiyatları yüzde 71 arttı ve ortalama 721 lira oldu. Konutların satış fiyatı ise yüzde 55 artarak ortalama 183 bin 792 lira oldu.

YÜZDE 54'LÜK ARTIŞ

Lapseki’de ise 3 yılda kira fiyatlarında yüzde 54 artış oldu ve konutlar ortalama 577 liradan kiralığa çıkarıldı. Satışa sunulan konutlardaki fiyat artışı ise yüzde 121 gerçekleşti. Konutlar ortalama 229 bin 514 liradan satışa sunuldu.

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