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Çanakkale 1915 Köprüsü’nde çalışmalar devam ediyor

18 Mart’ta temeli atılan projenin inşası aralıksız sürüyor.

İHA | 16.01.2018 - 09:38..
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Çanakkale 1915 Köprüsü’nde çalışmalar devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın temellerini 18 Mart’ta attığı mega proje, 2023 yılında açılacak ve Gelibolu’ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesinde bulunan Şekerkaya mevki arasında yer alacak.

CUMHURİYET’İN YÜZÜNCÜ YILINDA AÇILACAK

Cumhuriyet’in yüzüncü yılında tamamlanması planlanan Çanakkale 1915 Köprüsü’nde 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üst geçit yer alacak. Ayrıca köprü, 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olma özelliğini de elinde bulunduracak.

Çanakkale 1915 Köprüsü’nde çalışmalar devam ediyor

KÖPRÜ RÜZGAR TESTİNDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

Bölgede rüzgarın olması sebebiyle geçtiğimiz aylarda Kopenhag’ta bir rüzgar testi yapılmıştı. Bu teste göre; köprü saatte 288 kilometrelik rüzgara kadar direnç gösterdi ve testi geçti.

Çanakkale 1915 Köprüsü’nde çalışmalar devam ediyor

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız tarafından temeli atılmıştı. O günden bu tarafa proje çalışmalarıyla birlikte Gelibolu yakasında kuru havuz hafriyatı devam ediyor. O bölgede hummalı bir çalışma var. Yine Lapseki tarafında kamulaştırma çalışmaları başladı. Ocağın 15'inden itibaren şantiye kurulumlarına başlanacak. Yine karşı tarafta 101 kilometrelik Gelibolu-Malkara kara yolu için çalışmalar devam ediyor. Kopenhag'da rüzgar testi çalışmaları yapıldı. Bu çok önemliydi. Önümüzdeki günlerde hem Gelibolu tarafında, hem Lapseki tarafında çalışmalar devam edecek."

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