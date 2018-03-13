taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.164
USD
3,8667
EURO
4,7684
ALTIN
163,92
PETR
65,1200

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün ayakları yere değecek

2023 yılında açılacak köprünün ayakları için kazıklar çakılmaya başlandı.

İHA | 13.03.2018 - 12:42..
  1. Haberler
  2. Projeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli 18 Mart’ta atılan Çanakkale 1915 Köprüsü’nde çalışmalar devam ediyor.

DENİZE KAZIK ÇAKILACAK

Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023’te açılacak ve Asya’yı Avrupa’yı denizden bağlayan altıncı bağlantı olacak Çanakkale 1915 Köprüsü, 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olacak. Avrupa yakasında Gelibolu’ya bağlı Sütlüce mevkisinde kurulan şantiyede kuru havuz çalışmaları tamamlandı. Köprünün ayaklarının oturacağı alanda ise denize kazıkların çakılması için çalışma başlatıldı.

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün ayakları yere değecek

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Köprünün ayaklarının oturacağı deniz üzerindeki alanlar Avrupa Yakası'nda kırmızı şamandırayla işaretlenirken, Asya Yakası'nda yeşil şamandıralarla işaretlendi. Bir platformla köprünün ayaklarının yapılacağı yere çakılacak kazıklar, Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisine getirildi. Dev kazıkların denize çakılmasının ardından kuru havuzda hazırlanacak köprü ayaklarına ait betonların, yüzdürülerek çıkılan kazıkların üzerine monte edileceği belirtildi.

“ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ'NÜN DÜNYADA ÇOK ÖZEL BİR YERİ OLACAK”

Köprü çalışmalarının deniz üzerinde başlayan çalışmalarını inceleyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Çanakkale’miz bir marka kent. Son yıllarda bu marka değerin artması için çok büyük adımlar atıyoruz. Çanakkale’nin tarihi, turizmi, sanayisi, ormanı için büyük ivme kazandıracak köprünün çalışmaları başladı. Şimdiye kadar köprü ile ilgili daha çok gözükmeyen mühendislik çalışmaları vardı. Ancak bugün itibariyle köprünün ayaklarının yapılacağı alanda milletimizin de gözle görebileceği çalışmalar başladı. Dolayısıyla köprü çalışmaları aksamadan, hiçbir ekonomik sıkıntıya imkan verilmeden devam ediyor. Türkiye’nin etrafındaki güvenlik sorunlarının aşılması için yapılan operasyonlara rağmen, hiçbir ekonomik kriz olmadan bu tarz büyük yatırımların devam etmesi ülkemiz ekonomisi için büyük bir kazanç. Bu köprü yüzyılın rüyasıydı, uzun yılların vaadiydi. Bu vaadin bizim dönemimizde hayata geçmiş olması en büyük onurumuz. Bölgemizin ekonomik olarak canlanacağını söylemek istiyorum. Çanakkale Köprüsü sadece bir ulaşım aracı değil, bu ülkenin tüm ekonomik imkanlarını ayağa kaldıracak bir alt yapı çalışması olacak. 2023 metre ile dünyanın en uzun ayak aralığı olan Çanakkale Köprüsünün toplamdaki uzunluğu 5 kilometreyi bulacak. Gidiş ve gelişin ayrı olacağı ve bakıldığında sanki iki köprü varmış gibi gözükecek bir mimari özelliği olacak. Çanakkale 1915 Köprüsü’nün dünyada çok özel bir yeri olacak.” şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Toroslar’da ’Konut ve Dükkan Projesi’nin temeli atıldı
Mersin Toroslar Belediyesinin Korukent Mahallesi’nde Şehir Hastanesi karşısında başlattığı 40 dükkan ve 384 dairenin içerisinde yer aldığı ‘Konut ve Dükkan Projesi’nin temeli atıldı.
Üçüncü Havalimanı 33 milyon lira tasarruf edecek
İstanbul'un yeni havalimanında, yılda 19 bin hanenin tükettiği 5 bin 500 hanenin tüketimine denk elektrik ve su tasarrufu yapılacak.
Kocaeli İlimtepe Mahallesi’nde yol çizgiler yenilendi
Körfez Belediyesi, sürücülerin yol güvenliğini sağlamak amacıyla İlimtepe yolunda İlimtepe Mahallesi’nde silinmiş yol çizgilerini yeniledi.
Konya - Karaman arası 40 dakikaya düşüyor
Konya - Karaman arası yolculuğu 40 dakikaya indirecek Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda ilk test sürüşü yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

106
İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

54
İngiltere'de Müslüman milletvekiline şüpheli paket

İngiltere'de Müslüman milletvekiline şüpheli paket

47
Memleketin sarı taksi sorunu var

Memleketin sarı taksi sorunu var

306
Meclis'te kavga anlarına ait görüntüler

Meclis'te kavga anlarına ait görüntüler

66
CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

60
Defne Samyeli kızlarını gezdirdi

Defne Samyeli kızlarını gezdirdi

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM