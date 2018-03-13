Çanakkale 1915 Köprüsü'nün ayakları yere değecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli 18 Mart’ta atılan Çanakkale 1915 Köprüsü’nde çalışmalar devam ediyor.

DENİZE KAZIK ÇAKILACAK

Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023’te açılacak ve Asya’yı Avrupa’yı denizden bağlayan altıncı bağlantı olacak Çanakkale 1915 Köprüsü, 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olacak. Avrupa yakasında Gelibolu’ya bağlı Sütlüce mevkisinde kurulan şantiyede kuru havuz çalışmaları tamamlandı. Köprünün ayaklarının oturacağı alanda ise denize kazıkların çakılması için çalışma başlatıldı.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Köprünün ayaklarının oturacağı deniz üzerindeki alanlar Avrupa Yakası'nda kırmızı şamandırayla işaretlenirken, Asya Yakası'nda yeşil şamandıralarla işaretlendi. Bir platformla köprünün ayaklarının yapılacağı yere çakılacak kazıklar, Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisine getirildi. Dev kazıkların denize çakılmasının ardından kuru havuzda hazırlanacak köprü ayaklarına ait betonların, yüzdürülerek çıkılan kazıkların üzerine monte edileceği belirtildi.

“ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ'NÜN DÜNYADA ÇOK ÖZEL BİR YERİ OLACAK”

Köprü çalışmalarının deniz üzerinde başlayan çalışmalarını inceleyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Çanakkale’miz bir marka kent. Son yıllarda bu marka değerin artması için çok büyük adımlar atıyoruz. Çanakkale’nin tarihi, turizmi, sanayisi, ormanı için büyük ivme kazandıracak köprünün çalışmaları başladı. Şimdiye kadar köprü ile ilgili daha çok gözükmeyen mühendislik çalışmaları vardı. Ancak bugün itibariyle köprünün ayaklarının yapılacağı alanda milletimizin de gözle görebileceği çalışmalar başladı. Dolayısıyla köprü çalışmaları aksamadan, hiçbir ekonomik sıkıntıya imkan verilmeden devam ediyor. Türkiye’nin etrafındaki güvenlik sorunlarının aşılması için yapılan operasyonlara rağmen, hiçbir ekonomik kriz olmadan bu tarz büyük yatırımların devam etmesi ülkemiz ekonomisi için büyük bir kazanç. Bu köprü yüzyılın rüyasıydı, uzun yılların vaadiydi. Bu vaadin bizim dönemimizde hayata geçmiş olması en büyük onurumuz. Bölgemizin ekonomik olarak canlanacağını söylemek istiyorum. Çanakkale Köprüsü sadece bir ulaşım aracı değil, bu ülkenin tüm ekonomik imkanlarını ayağa kaldıracak bir alt yapı çalışması olacak. 2023 metre ile dünyanın en uzun ayak aralığı olan Çanakkale Köprüsünün toplamdaki uzunluğu 5 kilometreyi bulacak. Gidiş ve gelişin ayrı olacağı ve bakıldığında sanki iki köprü varmış gibi gözükecek bir mimari özelliği olacak. Çanakkale 1915 Köprüsü’nün dünyada çok özel bir yeri olacak.” şeklinde konuştu.