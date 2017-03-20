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Çanakkale 1915 Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

Köprüden geçiş ücretinin otomobiller için 15 Euro artı KDV olması planlanıyor.

20.03.2017 - 09:05
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Çanakkale 1915 Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

Avrupa ve Asya kıtalarını bir kez daha birleştirecek olan Çanakkale 1915 Köprüsü’nün temeli bugün atılıyor. 2023’te tamamlanarak açılması planlanan köprü dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

Proje kapsamında Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün yanı sıra yapılacak 354 kilometrelik otoyolda 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üst geçit köprüsü yapılacak. Çanakkale 1915 köprüsü tamamlandıktan sonra 16 yıl özel sektörün işletmesinde olacak.

DÜNYANIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK

Çanakkale Köprüsü, ayakları arasındaki açıklık 2 bin 23 metre. Köprü bu özelliği ile dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprü tabliyeleri 36 metre genişlikte ve 5 metre yükseklikte planlanıyor. Köprünün toplam boyu ise 3 bin 869 metre olacak. Köprü üzerinde 2×3 taşıt şeridi bulunacak.

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

AYAKLARI DENİZ İÇİNE İNŞA EDİLECEK

1915 Çanakkale köprüsünün Lapseki tarafındaki yaklaşım viyadüğü 650 metre, Gelibolu tarafındaki yaklaşım viyadüğün ise 900 metre uzunluğunda olacak.

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

15 EURO ARTI KDV OLACAK

Yol, İstanbul Silivri’den başlayıp, Balıkesir’in Balya ilçesindeki otobanla birleşecek.

Otoyol projesi kapsamında Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün yanı sıra toplam 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üst geçit köprüsü yapılacak. Köprüden geçiş ücretinin ise otomobiller için 15 Euro artı KDV olması planlanıyor.

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

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