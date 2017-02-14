taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.423
USD
3,6493
EURO
3,8721
ALTIN
144,65
PETR
56,3200

Çanakkale Ayvacık'ta artçılar devam ediyor

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi merkez üssü olan deprem fırtınası, artçı sarsıntılar ile sürüyor.

14.02.2017 - 17:52
  1. Haberler
  2. İç Haber

2

Ayvacık İlçesinde geçtiğimiz 6 Şubat Pazartesi sabahı meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem ile başlayan sarsıntılar bölgede bazı köylerde yapılarda hasara yol açmıştı. Bugüne kadar bölgede üçü 5.3, biri 5.2 ve biri de 5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Bugüne kadar ise Ayvacık ilçesinin Gülpınar, Yukarıköy, Behram, Taşpınar, Tuzla, Koruoba, Babakale, Kösedere, Kocaköy, Taşağıl ve Koyunevi köyleri merkez üssü olan sarsıntıların sayısı bine yaklaştı. Son olarak bugün saat 17.00'ye kadar büyüklükleri 2 ile 3.3 arasında değişen 50 artçı deprem meydana geldi. Uzmanlar, artçı sarsıntıların bir süre daha devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

Çanakkale Ayvacık'ta artçılar devam ediyor

Çanakkale Ayvacık'ta artçılar devam ediyor

Çanakkale Ayvacık'ta artçılar devam ediyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ivanka Trump'ın Trudeau hayranlığı

Ivanka Trump'ın Trudeau hayranlığı

70
Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

603
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

102
Galatasaray Igor Tudor ile anlaştı

Galatasaray Igor Tudor ile anlaştı

97
Başörtülü kıza saldıran kişi tutuklandı

Başörtülü kıza saldıran kişi tutuklandı

402
Savcılık: Reina saldırısının planlayıcısı yakalandı

Savcılık: Reina saldırısının planlayıcısı yakalandı

16
Silopili fırıncının terör örgütü FETÖ ve PKK'ya tepkisi

Silopili fırıncının terör örgütü FETÖ ve PKK'ya tepkisi

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM