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Çanakkale Ayvacık'ta günlük yaşam

Depremlerle sallanan Çanakkale Ayvacık'ta kadınlar günlük yaşamlarında dönüyor.

15.02.2017 - 15:42
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların hasara neden olduğu 21 yerleşim birimindeki vatandaşlar, konteyner kente alışmaya çalışıyor.

Depremden en çok etkilenen Yukarıköy'deki vatandaşlar, geçici barınma yerleri konteyner kentte yaşıyor. Türk Kızılayı ekipleri depremzedelere 3 öğün 12 bin kişilik yemek dağıtıyor.

ÇAMAŞIRLAR TELLERE ASILDI

İlk kez topluca çamaşır yıkayan kadınlar, önce su kaynattı. Kadınlar, "tokaç" kullanarak yıkadıkları çamaşırı, konteyner kentin sınır telleri ile ağaç dallarına astı.

Depremzedelerden Fatmagül Orakçı, deprem nedeniyle yaşamak zorunda oldukları konteyner kentte çamaşır makineleri bulunmadığını belirterek "Biz zaten eski yöntemleri unutmamıştık. Makinemiz olmadığı için bugün çamaşır işlerini eski yöntemlerimizle hallettik." dedi.

Çanakkale Ayvacık'ta günlük yaşam

"BU YÖNTEM ZORDUR AMA GÜZELDİR"

Gülsüm Kayacı ise suyu kaynatarak çamaşırları daha temiz hale getirdiklerini anlattı. Bunun için çevreden küçük odun parçaları topladıklarını dile getiren Kayacı, "Bu yıkama yöntemi daha zordur ama en güzel olanıdır. İnşallah yeni evlerimiz bitince tekrar evde çamaşır yıkamaya devam ederiz." diye konuştu.

Çanakkale Ayvacık'ta günlük yaşam

Çanakkale Ayvacık'ta günlük yaşam

Çanakkale Ayvacık'ta günlük yaşam

Çanakkale Ayvacık'ta günlük yaşam

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