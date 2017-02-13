Çanakkale Ayvacık'ta son durum

Son günlerde Türkiye'nin gündeminde yaşanan depremlerle yer tutan Çanakkale Ayvacık'ta hayat devam ediyor.
KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede, kar yağışı da başladı.
Depremin büyük hasar verdiği Yukarıköy'de, artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar geceleri, kurulan konteynerlerde, dağıtılan elektrikli ısıtıcılarla ısınıyor.
Gündüzleri ise dışarıda vakit geçiren vatandaşlar, ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. İlk günden itibaren, tüm eksikliklerin giderildiğini söyleyen depremzedelerin tek isteği ise bir an önce evlerine kavuşabilmek.
850 DEPREM OLDU
Öte yandan son 10 günde Çanakkale Ayvacık'ta irili ufaklı 850 deprem kayıtlara geçti.