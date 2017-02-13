taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.344
USD
3,6888
EURO
3,9276
ALTIN
145,94
PETR
56,3400

Çanakkale Ayvacık'ta son durum

Son 10 günde yaşanan depremlerle adeta beşik gibi sallanan Çanakkale Ayvacık'ta kar yağışı da başladı.

13.02.2017 - 15:16
  1. Haberler
  2. Gündem

Çanakkale Ayvacık'ta son durum

Son günlerde Türkiye'nin gündeminde yaşanan depremlerle yer tutan Çanakkale Ayvacık'ta hayat devam ediyor.

KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede, kar yağışı da başladı.

Depremin büyük hasar verdiği Yukarıköy'de, artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar geceleri, kurulan konteynerlerde, dağıtılan elektrikli ısıtıcılarla ısınıyor.

Gündüzleri ise dışarıda vakit geçiren vatandaşlar, ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. İlk günden itibaren, tüm eksikliklerin giderildiğini söyleyen depremzedelerin tek isteği ise bir an önce evlerine kavuşabilmek.

850 DEPREM OLDU

Öte yandan son 10 günde Çanakkale Ayvacık'ta irili ufaklı 850 deprem kayıtlara geçti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn Başbakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn Başbakanı'nı kabul etti

201
Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

94
Mudo'nun patronu Erdoğan'a teşekkür etti, linç başladı

Mudo'nun patronu Erdoğan'a teşekkür etti, linç başladı

111
İsveçli kadın bakanların İran hassasiyeti

İsveçli kadın bakanların İran hassasiyeti

148
El Bab'ın en çok merak edileni: Petrol var mı

El Bab'ın en çok merak edileni: Petrol var mı

37
Serdar Erener'in yeni imajı

Serdar Erener'in yeni imajı

37
Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı

Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı

132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM