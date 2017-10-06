Çanakkale Belediye Meclisindeki tartışma

Seyit Torun, Çanakkale Belediye Meclisinde yaşanan tartışmaya ilişkin görüntüleri incelediklerini, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın bir suç unsuru olacak olumsuz bir davranışını görmediklerini bildirdi.

Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, canlı yayınlanan Belediye Meclisi toplantısına ilişkin görüntüleri, parti genel merkezinde incelediklerini söyledi.

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"SUÇ UNSURU BİR DAVRANIŞINI GÖRMEDİK"

Söz konusu görüntülerde belediye meclis üyesine yapılan herhangi bir hakarete rastlamadıklarını ifade eden Torun, şunları kaydetti: "Toplantıda başka birisi çıkışta bulununca Başkan, 'Söz alan konuşsun' demiş. AKP'li Meclis Üyesi, partinin meselesini gündeme taşımış. Sayın Başkan, 'Burası parti meselelerinin değil, belediyenin sorunlarının konuşulacağı yer.' diyor. AKP'li Meclis Üyesi ısrar edince, Başkan 'Yetkilerimi bana kullandırmayın.' karşılığını veriyor. Başkanın 'otur yerine' ifadesi, arka sıralarda oturan ve tartışmaya katılan başka birine karşı. Çanakkale Belediye Meclisinde yaşanan tartışmaya ilişkin görüntüleri inceledik. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın bir suç unsuru olacak olumsuz bir davranışını görmedik."

KADINLARA KARŞI NEZAKETLİDİR

Torun, Belediye Başkanı Gökhan'ın kadınlara olan nezaketiyle bilindiğini dile getirerek, AK Parti'nin olayı farklı yöne çekmeye çalıştığını öne sürdü.