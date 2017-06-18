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Çanakkale Boğazı'nda 30 kiloluk liça avı

36 yaşındaki Çetin Ege Doğan, 1.5 metre boyunda ve 30 kilo ağırlığında liça balığını zıpkınla avladı.

18.06.2017 - 15:59
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Çanakkale Boğazı'nda, orta suda hareketsiz olarak avını beklemek anlamına gelen 'örümcek tekniği' ile yaptığı dalışlarda bugüne kadar boyu büyüklüğünde birçok balık avlayan Çetin Ege Doğan, bu sabah Babalar Günü'ne özel bir dalış gerçekleştirdi.

EN BÜYÜĞÜNÜ HEDEF ALDI

Erken saatlerde Boğaz'da, balık adam elbisesi, şnorkel ve zıpkınla dalış yapan Doğan, sualtında avını beklerken, 'çıplak' olarak da bilinen büyük liça sürüsüyle karşılaştı. İçlerinden en büyüğünü hedef alıp, zıpkınla avladı.

1,5 METRE, 30 KİLO

Boyu büyüklüğündeki balığı karaya çıkarabilmek için uzunca bir süre uğraşan Çetin Ege Doğan, sahilde kendisini merakla bekleyen arkadaşlarına da 1.5 metre boyunda ve 30 kilo ağırlığındaki liça ile sürpriz yaptı.

Çanakkale Boğazı'nda 30 kiloluk liça avı

Çanakkale Boğazı'nda 30 kiloluk liça avı

Çanakkale Boğazı'nda 30 kiloluk liça avı

Çanakkale Boğazı'nda 30 kiloluk liça avı

Çanakkale Boğazı'nda 30 kiloluk liça avı

Çanakkale Boğazı'nda 30 kiloluk liça avı

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