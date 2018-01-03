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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Yunanistan bayraklı ’Platinum’ isimli tanker arızalandı.

İHA | 03.01.2018 - 10:15..
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Yunanistan’ın Agioi Theodoroi Limanı’ndan Bulgaristan’ın Varna Limanı’na giden 31 bin 330 groston ağırlığında, 183 metre uzunluğunda Yunanistan bayraklı ’Platinum’ isimli tankerde Çanakkale'nin Sarıçay mevkisi açıklarında makine arızası meydana geldi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

YARDIM İSTEMEDİLER

Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Yardım talebinde bulunmayan tanker, arızasını kendi imkanlarıyla gidermek üzere Barbaros Plajı açıklarına demirledi. Kurtarma-9 römorkörü güvenlik maksadıyla gönderilirken, Sahil Güvenlik unsurları ise bölgede önlem aldı. Barbaros Plajı açıklarında avcılık yapan balıkçı tekneleri bölgeden uzaklaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası



Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası



Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası



Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

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