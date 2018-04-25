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Çanakkale Destanı sergisi kapılarını açtı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanılan Çanakkale Destanı sergisi izlenime sunuldu.

AA | 25.04.2018 - 14:14..
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Çanakkale Destanı sergisi kapılarını açtı

Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi tarafından, hazırlanan sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin küratörü ve müzenin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, Çanakkale Savaşları'nın 1. Dünya Savaşı'nın çok önemli bir bölümünü yansıttığını söyledi.

Çuhadaroğlu, 4 yıl önce kurulan müzede daha önce Çanakkale Savaşları'nı anlatan diaromaların, objelerin ve canlandırmaların yer aldığı bir bölüm hazırladıklarını anlattı.

Çanakkale Destanı sergisi kapılarını açtı

İLK KEZ SERGİLENECEK OBJELER DE YER ALIYOR

Özel bir sergi yapmak amacıyla farklı canlandırmalar, ve dünyada ilk kez sergilenecek objeleri bir araya getirdiklerini aktaran Nejat Çuhadaroğlu, "Sergide süngüye denk gelmiş ve ikiye ayrılmış bir kurşun var ki dünyada bunun bir örneği daha yok. Ayrıca Osmanlı subaylarından birinin kurşun denk gelen cep saati de burada. Muhtemelen bu saat subayın hayatını kurtarmış" diye konuştu.

Sergi 24 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Çanakkale Destanı sergisi kapılarını açtı VİDEO


Çanakkale Destanı sergisi kapılarını açtı

Çanakkale Destanı sergisi kapılarını açtı

Çanakkale Destanı sergisi kapılarını açtı

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