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Çanakkale feribot iskelesinde araç izdihamı

Çanakkale'de 19 Mayıs'ın hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilen tatilcilerin Gestaş Feribot İskelesi'nde oluşturduğu uzun kuyruk erimedi.

20.05.2017 - 16:09
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Çanakkale feribot iskelesinde araç izdihamı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 3 günlük tatili fırsat bilenler, Çanakkale'ye akın etti.

Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitlikler ile Gökçeada'ya gitmek isteyen tatilcilerin yanı sıra Ege Bölgesi'nin tatil beldelerinden dönüşe geçenler, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek isteyince, Gestaş Feribot İskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri iskele meydanındaki trafik akışının aksamaması için yoğun mesai harcadı. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait feribotlar ise oluşan uzun araç kuyrukları eritmek için saat gözetmeksizin çalışıyor.

KÖPRÜ PROJESİNİ PROTESTO ETMİŞLERDİ

Çanakkale'de temeli atılan Çanakkale 1915 Köprüsü'nü CHP'li grupların öncülüğünü ettiği bir kesim protesto etmişti.

BELEDİYE BAŞKANI TEMEL ATMA TÖRENİNİ LANETLEMİŞTİ

Çanakkale 1915 Boğaz Köprüsü'nün açılış töreninde konuşma yaptığı esnada vatandaşın protestosu ile karşılaşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan; “Ben bir temel atma töreninde değil adeta bir parti mitinginde konuştum. Bende bu yürek var. Bende bu yürek nereden geliyor, karşıdan geliyor, Gazi Mustafa Kemal’in askeri olduğum için geliyor. Orada yapılanlar bana değil; sizlerin temsilcisi olduğum için bana yapıldı. Ama aslında sizlere yapıldı. Onları lanetliyorum. 18 Mart Törenlerini bir parti mitingine çevirenleri lanetliyorum." demişti.

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