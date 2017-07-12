taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.183
USD
3,6083
EURO
4,1448
ALTIN
141,50
PETR
48,2400

'Çanakkale' feribotu, Marmara Adası'nda iskeleye çarptı

Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, iskelede bekleyenler büyük panik yaşandı.

12.07.2017 - 08:53
  1. Haberler
  2. İç Haber

Balıkesir'in Marmara Adası iskelesinde meydana gelen kazada,  'Çanakkale' feribotu bu sabah saat 06.00'da Avşa Adası'ndan 80'e yakın yolcu ve 15 araç alıp saat 06.30 sıralarında Marmara Adası'na geldi.

İSKELEYE ÇARPTI

Buradan da araç ve yolcu almak için manevra yapan 'Çanakkale' feribotu henüz bilinmeyen nedenle hızla iskeleye çarptı.

'Çanakkale' feribotu, Marmara Adası'nda iskeleye çarptı

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

İskelede feribotu bekleyen araç sürücüleri ve yolcular panik halinde kaçıştı. Kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmazken iskelede ve feribotta büyük hasar meydana geldi. Sefer iptal olurken yolcular tahliye edildi.  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Çanakkale' feribotu, Marmara Adası'nda iskeleye çarptı

ERDEK'E GİDİYORDU

Araç ve yolcu taşımacılığı yapan 'Çanakkale' feribotu, saat 06.00'da Avşa Adası'ndan araç ve yolcularını aldıktan sonra Marmara Adası İskelesi ve Balıklı İskelesi'ne de uğradıktan sonra Erdek'e gidiyordu.

'Çanakkale' feribotu, Marmara Adası'nda iskeleye çarptı

'Çanakkale' feribotu, Marmara Adası'nda iskeleye çarptı

'Çanakkale' feribotu, Marmara Adası'nda iskeleye çarptı

'Çanakkale' feribotu, Marmara Adası'nda iskeleye çarptı

'Çanakkale' feribotu, Marmara Adası'nda iskeleye çarptı

İlginizi Çekebilir
Pakistan ordusu çok sayıda silah ele geçirdi
Pakistan Ordusu, silah kaçakçılığını önlemeye yönelik operasyon düzenledi.
Sakarya Köprüsü'ndeki ölüm dansı başladı
Adapazarı'nda halk arasında 'Birgün' sinekleri olarak bilinen sucul sinekler, çiftleşme uçuşu sonrası yere düşüp öldü.
İzmir'de grev nedeniyle vapur ve feribot seferleri yapılamıyor
TDS, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZDENİZ AŞ ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden anlaşamayınca çalışanlar greve gitti.
Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın
Konya'da polisin terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada, 4 terörist etkisiz hale getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

133
Katarlı çiftçilerin Suudi Arabistan'daki develeri telef oldu

Katarlı çiftçilerin Suudi Arabistan'daki develeri telef oldu

66
Cengiz Ünder Roma'ya gidiyor

Cengiz Ünder Roma'ya gidiyor

11
Yılmaz Özdil muhalif yazarı işe alan Sözcü'ye kızdı

Yılmaz Özdil muhalif yazarı işe alan Sözcü'ye kızdı

22
Seda Sayan: Aşk defterini kapattım

Seda Sayan: Aşk defterini kapattım

16
Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın

Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın

26
Damal'da İzmir Marşı

Damal'da İzmir Marşı

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM