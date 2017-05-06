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Çanakkale gezisine giden araç kaza yaptı: 23 yaralı

TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde, Çanakkale gezisi için Çankırı'dan yola çıkan midibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

06.05.2017 - 04:49
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Çanakkale gezisine giden araç kaza yaptı: 23 yaralı

Bayram Başkara idaresindeki 18 LC 956 plakalı midibüs, TEM Otoyolu'nun Bolu kesimi Yumrukaya mevkisinde yol yapım çalışması olan bölümde bariyere çarparak yana devrildi.

KAZADA YARALANANLARIN İSİMLERİ

Kazada araçtaki 27 yolcudan İmran, Döndü ve Meliha Sert, Sündüs ve İdris Güler, Arif ve Sevim Çiçek, Remziye ve Şerife Harmancı, İsmail ve Fatma Codura, Mustafa ve Susam Kaya, Zeliha ve Osman Yaman ile İsmail Arıkan, Merve Yörük, Naime Mülayim, Memnune Demirbaş, Halil Kayabaşı, Şengül Şahin, Satı Arslan ve Sakine Keçeli yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bolu'daki bazı hastanelere kaldırıldı.

Çanakkale gezisine giden araç kaza yaptı: 23 yaralı

Çanakkale gezisine giden araç kaza yaptı: 23 yaralı

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