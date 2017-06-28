Çanakkale iskelelerinde yoğunluk

Bayram tatillerini geçirmek üzere feribotla Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinden Çanakkale yönüne geçenlerden bazıları dönüş yolculuğunu erteledi.

İSKELELERDE 2 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Dönüşlerini bayram sonrasına bırakan çok sayıda tatilci, Çanakkale ve Lapseki iskelelerinde 2 kilometreye varan araç kuyruğuna neden oldu. Kent merkezindeki iskeleye gelen araçlar, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince bayram süresince devam eden uygulama kapsamında Demircioğlu Caddesi'nde çift yönlü beklemeye alındı.

FERİBOTLAR SAATSİZ ÇALIŞMASINA RAĞMEN YETİŞEMİYOR

Lapseki-Gelibolu hattını kullanacak sürücüler ise Lapseki ve Çardak iskelelerinin girişine yönlendirilip bekletildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ yetkilileri, feribot seferlerinin tatil sonrası yoğunluk nedeniyle saatsiz çalıştığını kaydetti.