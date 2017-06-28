taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.965
USD
3,5173
EURO
3,9874
ALTIN
141,56
PETR
46,7200

Çanakkale iskelelerinde yoğunluk

Ramazan Bayramı tatilinden geç dönenler Çanakkale ve Lapseki iskelelerinde 2 kilometreyi bulan araç kuyruğuna yol açtı

28.06.2017 - 16:30
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bayram tatillerini geçirmek üzere feribotla Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinden Çanakkale yönüne geçenlerden bazıları dönüş yolculuğunu erteledi.

Çanakkale iskelelerinde yoğunluk

İSKELELERDE 2 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Dönüşlerini bayram sonrasına bırakan çok sayıda tatilci, Çanakkale ve Lapseki iskelelerinde 2 kilometreye varan araç kuyruğuna neden oldu. Kent merkezindeki iskeleye gelen araçlar, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince bayram süresince devam eden uygulama kapsamında Demircioğlu Caddesi'nde çift yönlü beklemeye alındı.

Çanakkale iskelelerinde yoğunluk

FERİBOTLAR SAATSİZ ÇALIŞMASINA RAĞMEN YETİŞEMİYOR

Lapseki-Gelibolu hattını kullanacak sürücüler ise Lapseki ve Çardak iskelelerinin girişine yönlendirilip bekletildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ yetkilileri, feribot seferlerinin tatil sonrası yoğunluk nedeniyle saatsiz çalıştığını kaydetti.

Çanakkale iskelelerinde yoğunluk

Çanakkale iskelelerinde yoğunluk

Çanakkale iskelelerinde yoğunluk

İlginizi Çekebilir
Kilis'te askeri araç devrildi: 1 şehit
Kilis'in Elbeyli İlçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 uzman çavuş şehit oldu.
Mardin'e bayramda turist akını
Tarihi camileri, kiliseleri, çarşıları ve evleriyle ilgi çeken Mardin'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla turist yoğunluğu yaşandı.
Mersin'de sahiller doldu
Mersin'de artan hava sıcaklıkları günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti.
Firari hırsız yakalanınca: Ben de tam size geliyordum
Konya'da 6 gün önce bir marketten enerji içeceği çaldığı iddia edilen 27 yaşındaki Ali T., güvenlik kamera görüntülerinden yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe sezonu açtı

Fenerbahçe sezonu açtı

26
Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

114
Mahsun Kırmızıgül kilo aldı

Mahsun Kırmızıgül kilo aldı

101
TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

320
Burak Yılmaz'ın tokat atma nedeni ırkçılık

Burak Yılmaz'ın tokat atma nedeni ırkçılık

94
Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

56
FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM