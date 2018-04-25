taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.911
USD
4,0761
EURO
4,9704
ALTIN
173,49
PETR
73,8200

Çanakkale Kara Savaşları için türkü sesleri yükseldi

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı dolayısıyla Kilitbahir Kale Müzesinde konser verdi.

AA | 25.04.2018 - 10:11..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, konser öncesi gazetecilere, ülkeleri ve vatanları için savaşan kahramanların hep beraber anıldığını söyledi.

 

Çanakkale Kara Savaşları için türkü sesleri yükseldi

"TARİHİ MEKANDA KONSER VERMEK MUTLULUK VERİCİ"

Kilitbahir'in, savaşlarda aktif rol alan bir mekan olduğunu dile getiren Kaşdemir, şöyle konuştu: "Bu kale, Fatih Sultan Mehmet döneminde boğazın ve İstanbul'un güvenliği için 1463'te yapıldı. Uzun zamandan beri restorasyon çalışması vardı. Şu anda ziyarete açıldı. Çok beğenilen, güzel bir mekan oldu. Bu akşamki programın burada yapılması da bu tarihi mekanı daha anlamlı ve güzel hale getiriyor."

Çanakkale Kara Savaşları için türkü sesleri yükseldi

Çanakkale Kara Savaşları için türkü sesleri yükseldi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çiçeklerle artan kitap okuma oranı
Manisa'da öğretmen ve öğrencilerin, hurda ve atık malzemelerden yaptığı 'Çiçek Kitap Durağı' sayesinde okuldaki okuma oranı yükseldi.
Gilad Atzmon, İstanbul'da konser verdi
Ünlü İngiliz caz müzisyeni, yazar ve tanınmış Filistin aktivistlerinden Gilad Atzmon, İstanbul'da konser verdi.
90 Yıl 90 Eser sergisi açıldı
Hattat, gazeteci ve ressam Etem Çalışkan'ın farklı türdeki çalışmalarından oluşan '90 Yıl 90 Eser' sergisi açıldı.
Türkiye'de günde 7 dakika kitap okunuyor
Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat) 23 Nisan Dünya Kitap Günü'nde 15 Avrupa ülkesinin kitap okuma oranlarını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bursa’daki Doğanbey Toplu Konutları yıkılacak

Bursa’daki Doğanbey Toplu Konutları yıkılacak

232
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bedelli askerlik soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bedelli askerlik soruldu

199
Uyum paketi yasalaştı

Uyum paketi yasalaştı

103
CHP-İP ittifakında anlaşmazlık çıktı

CHP-İP ittifakında anlaşmazlık çıktı

148
Muharrem İnce'nin Abdullah Gül moralsizliği

Muharrem İnce'nin Abdullah Gül moralsizliği

96
Adriana Lima pozları ilk Metin Hara'ya gösterdi

Adriana Lima pozları ilk Metin Hara'ya gösterdi

33
ABD ve Fransa'dan İran'a gözdağı

ABD ve Fransa'dan İran'a gözdağı

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM