Çanakkale Kara Savaşları için türkü sesleri yükseldi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, konser öncesi gazetecilere, ülkeleri ve vatanları için savaşan kahramanların hep beraber anıldığını söyledi.

"TARİHİ MEKANDA KONSER VERMEK MUTLULUK VERİCİ"

Kilitbahir'in, savaşlarda aktif rol alan bir mekan olduğunu dile getiren Kaşdemir, şöyle konuştu: "Bu kale, Fatih Sultan Mehmet döneminde boğazın ve İstanbul'un güvenliği için 1463'te yapıldı. Uzun zamandan beri restorasyon çalışması vardı. Şu anda ziyarete açıldı. Çok beğenilen, güzel bir mekan oldu. Bu akşamki programın burada yapılması da bu tarihi mekanı daha anlamlı ve güzel hale getiriyor."