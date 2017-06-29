Çanakkale Köprüsü arsa fiyatlarını 20 kat artırdı

Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü son üç yılda çevresindeki arsa fiyatlarının yükselişiyle adından söz ettiriyor.

Çanakkale Boğazı'nda inşa edilecek ilk köprü projesi özelliği taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün birinci derece etkilediği bölgelerin son dönemde yoğun talep gördüğünü dile getiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, köprünün temelinin 18 Mart'ta atıldığını hatırlattı.

İstanbul- Tekirdağ- Çanakkale- Balıkesir hattı boyunca uzanacak otoyol güzergahı ve bu kapsamda inşa edilmesi planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bölgenin gayrimenkul piyasasını etkileyen en önemli aktör haline geldiğini ifade eden Maya, projenin etkilerinin son 2 yıldır daha çok konuşulmaya başlandığını söyledi.

"METREKARESİ 5 LİRADAN 100 LİRAYA ÇIKTI"

Maya, yaptıkları araştırmalarda köprü güzergâhındaki arsaların fiyatlarının son üç yılda 20 kata varan oranlarda arttığını gördüklerini anlattı.

Köprü ayaklarının yerinin belirlenmesiyle yatırımcıların projeden birinci derece etkilenen bölge kapsamında yer alan Kocaveli, Gazi Süleymanpaşa, Suluca, Kemikli Alan, Gökköy, Umurbey ve Kangırlı köylerine yoğunlaştığını belirten Maya, bölgede gerçekleşen yoğun talep sonrası tarla fiyatlarının 20'ye varan oranlarda arttığını vurguladı.

Maya, "2014 yılında metrekaresi 5 TL'den satılan tarlaların, 2015 yılında 10 TL'den, 2016 yılında 25 TL'den ve şu anda 100 TL gibi ortalama birim fiyatlardan satılıyor." dedi.

"FİYATLAR 5 YILDA DENGELENİR"

Makbule Yönel Maya, mevcut süreçte yol ve köprü güzergahının birinci derece yakın bölgelerinde gayrimenkul fiyatlarında yüksek artış görünse de bölgenin 2040 yılı itibarıyla nüfusunun 4 kat artacağının beklendiğini anımsattı.

Maya, "Bu kapsamda imara açılan alanlar, bundan sonra yapılacak yatırımları da şekillendirecek. Bölgede henüz dengeye ulaşmayan değer artışlarının önümüzdeki 5 yıllık süreç sonunda dengeye geleceği öngörülüyor." dedi.