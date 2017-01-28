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Çanakkale Köprüsü arsa ve konut fiyatlarını artırdı

1915 Çanakkale Köprüsü, arsa ve konut fiyatlarını 10 kat yükselmesine neden oldu.

28.01.2017 - 11:09
  1. Haberler
  2. Emlak

Dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliğini elinde bulunduracak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihalesi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Projeyi Limak-Yapı Merkezi ve Güney Koreli iki grup ihale aşamasını güzel bir teklifle sonlandırmıştı.

Çanakkale Köprüsü arsa ve konut fiyatlarını artırdı

KONUT FİYATLARI YÜZDE 50 ARTTI

Projenin ilk duyulduğu andan itibaren bölgelerde belirgin bir fiyat artışı gerçekleşmişti. Bir süredir özellikle Lapseki- Gelibolu arasında konut fiyatları yüzde 50 oranında artarken arsa ve tarla fiyatlarında yüzde 100, hatta kimi yerlerde yüzde 200’ü aşan artışlar kaydedildi.

Çanakkale Köprüsü arsa ve konut fiyatlarını artırdı

ARAZİ FİYATLARI YÜZDE 100 ARTTI

Kocaveli-Suluca köyü bölgelerinde istenen değerlerde yüzde 100’e hatta daha üstünde bir artış var. 1 yıl kadar önce metrekaresi 25-80 lira arasında oan arazi fiyatları son zamanlarda 70-200 lirayı gördü. Gelibolu bölgesinde ilçenin güneyinde yer alan Sütlüce köyü bölgelerinde de istenen değerler bakımından yüzde 100’e varan artışlar görülüyor. En fazla metrekaresi 50-60 lirayı gören araziler anda 130 lirayı geçen fiyatlarla satılıyor.

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