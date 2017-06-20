taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.721
USD
3,5209
EURO
3,9274
ALTIN
141,16
PETR
47,0200

Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışmalar hızlandı

Çanakkale Köprüsü'nün 2023 yılından önce açılması için çalışmalar sürüyor.

20.06.2017 - 11:21
  1. Haberler
  2. Projeler

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 'Ramazanda Birlikte Olalım' temasıyla Çarşamba Pazar Alanı'nda gerçekleşen iftar programı Limak Holding sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışmalar hızlandı

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Bursalılarla birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Çanakkale Köprüsü'nün 2023 yılından önce açılması için çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışmalar hızlandı

DÜNYANIN EN UZUN KÖPRÜSÜ OLACAK

Özdemir, "Biz Çanakkale Köprüsü'nü iki Kore firmasıyla beraber yüklendik, sözleşmelerimizi yaptık. Şu anda proje çalışmaları hızla devam ediyor. Burada en önemli konu sondaj çalışmalarıdır. Dünyanın en uzun köprüsü olacak. İki ayak arasında, iki kule arasında 2023 metre ile dünyanın en büyük, en uzun köprüsü olacak. İnşallah da bunu 2023'ten evvel açmayı planlıyoruz. Bunun için bütün çalışmalara hızla başladık. İki ayağı da denizde olacak, onun için deniz sondaj çalışmalarına hız verdik. En kısa zamanda hem proje, hem sondaj, hem de finansman konularını hallettikten sonra işe başlayacağız" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Akkuyu'nun yüzde 49'u satılıyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yüzde 49'luk hisse Türk ortaklığına satılacak.
Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı 2019'da açılacak
Ankara- İzmir arasındaki yolculuğun süresini düşürecek proje, ekonomiye de katkı sağlayacak.
Çamlıca TV Radyo Kulesi inşaatı sürüyor
Bakan Ahmet Arslan, İstanbul'daki diğer anten ve anten kulelerinin kaldırılmasını sağlayacak projeyi yerinde inceledi.
Avrupa'da elektriğin yüzde 10'u rüzgardan karşılandı
Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, AB'de en çok elektriği Danimarka üretti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

138
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

138
Ayşe Aral hayatını kaybetti

Ayşe Aral hayatını kaybetti

44
Diyarbakır'da 3 katlı sığınak ele geçirildi

Diyarbakır'da 3 katlı sığınak ele geçirildi

36
Katar'dan ambargo açıklaması

Katar'dan ambargo açıklaması

54
Yürüyüşe başlayan CHP'lilerden düşünme eylemi

Yürüyüşe başlayan CHP'lilerden düşünme eylemi

362
MHP'nin tüzük kurultayı iptal edildi

MHP'nin tüzük kurultayı iptal edildi

103
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM