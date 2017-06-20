Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışmalar hızlandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 'Ramazanda Birlikte Olalım' temasıyla Çarşamba Pazar Alanı'nda gerçekleşen iftar programı Limak Holding sponsorluğunda gerçekleştirildi.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Bursalılarla birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Çanakkale Köprüsü'nün 2023 yılından önce açılması için çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

DÜNYANIN EN UZUN KÖPRÜSÜ OLACAK

Özdemir, "Biz Çanakkale Köprüsü'nü iki Kore firmasıyla beraber yüklendik, sözleşmelerimizi yaptık. Şu anda proje çalışmaları hızla devam ediyor. Burada en önemli konu sondaj çalışmalarıdır. Dünyanın en uzun köprüsü olacak. İki ayak arasında, iki kule arasında 2023 metre ile dünyanın en büyük, en uzun köprüsü olacak. İnşallah da bunu 2023'ten evvel açmayı planlıyoruz. Bunun için bütün çalışmalara hızla başladık. İki ayağı da denizde olacak, onun için deniz sondaj çalışmalarına hız verdik. En kısa zamanda hem proje, hem sondaj, hem de finansman konularını hallettikten sonra işe başlayacağız" diye konuştu.