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Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin gurur projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalar, temelinin atılmasından tam 1 yıl sonra havadan drone ile görüntülendi.

İHA | 16.03.2018 - 10:16..
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Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar ilk kez görüntülendi

Gelibolu’ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesinde yer alan Şekerkaya mevkii arasına yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan Çanakkale 1915 Köprüsü’nde çalışmalar hızlanarak devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bölge drone ile havadan ilk kez görüntülendi. Çanakkale Boğazı’nın inci gerdanlığı için süren inşaatta, ayakların oturacağı alanda işçilerin karınca misali çabaları görüntülere yansıdı.

Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar ilk kez görüntülendi

2023 YILINDA HİZMETE GİRECEK

Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023’te hizmete girmesi planlanan Asya’yı Avrupa’yı denizden bağlayan altıncı bağlantı olacak Çanakkale 1915 Köprüsü, 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olacak.

Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar ilk kez görüntülendi

KURU HAVUZ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Avrupa yakasında Gelibolu’ya bağlı Sütlüce mevkiinde kurulan şantiyede kuru havuz çalışmaları tamamlandı.

Köprünün ayaklarının oturacağı alanda ise denize kazıkların çakılması için çalışma başlatıldı. Köprünün ayaklarının oturacağı deniz üzerindeki alanlar Avrupa yakasında kırmızı şamandırayla işaretlenirken, Asya yakasında yeşil şamandıralarla işaretlendi.

Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar ilk kez görüntülendi

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Yatırım meblağı 10 milyar 354 milyon 576 lira olacak projenin köprü şantiyesinde grobeton ve seçme malzeme tesviye çalışmaları tamamlanırken, asma köprüde ve otoyol güzergahında proje çalışmaları aralıksız sürüyor.

1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonlarının oturacağı mevkilerde deniz dibi tarama çalışmaları tamamlandı.

Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar ilk kez görüntülendi

YÜRÜME YOLLARI DA YAPILACAK

Tabliyenin her iki tarafına bakım onarım maksadıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak. 325 kilometreye düşecek Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolunu da içerisine alacak mega proje kapsamında 1 adet asma köprü, 2 adet yaklaşım viyadüğü, 4 adet betonarme viyadük, 10 adet alt, 33 adet üst geçit köprüsü, 43 alt geçit, 115 adet çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 adet otoyol tesisi, 2 adet bakım işletme merkezi ve 6 adet ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Malkara-Çanakkale otoyolu kesimi İstanbul'u Çanakkale'ye ve Kuzey Ege'ye bağlayacak.

Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar ilk kez görüntülendi

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