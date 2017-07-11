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Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor

Çanakkale Köprüsü'nde sondaj çalışmaları start aldı.

11.07.2017 - 16:10
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Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor

Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapılacağı Lapseki tarafında karadan sondaj çalışmalarına başlandı. Temeli 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan köprü için çalışmalar devam ediyor.

Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor

Çanakkale Köprüsü'nde sondaj çalışmaları başladı VİDEO

SONDAJ ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Anadolu yakasındaki Lapseki'nin Şekerkaya ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına yapılacak, dünya çapında proje olarak nitelendirilen dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kara bağlantı noktalarında sondaj yapılıyor.

10 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPILIYOR

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz yaptığı açıklamada, Trakya'dan Ege ve Akdeniz'e uzanan ulaşım hattında Çanakkale'yi Marmara Bölgesi'nde çok önemli konuma taşıyacak köprünün 10 milyar liranın üzerinde yatırımla hayata geçirileceğini söyledi.

Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor

"ŞU AN YOĞUN BİR ÇALIŞMA VAR"

Köprünün temelinin atılmasıyla çalışmaların yoğunlaştığını belirten Yılmaz, "Çevrede sanki köprünün yeri değişmiş, hatta yapılmayacakmış gibi dedikodular var. Bunların hepsi dedikodu. Şu an yoğun bir çalışma var. Ben bizzat her gün çalışma alanına gelip, görevli arkadaşlardan bilgi alıyorum. Denizde sondaj çalışması devam ederken şimdide Lapseki yakasında karadan çalışmalar başladı. Gelibolu tarafında ise karadan sondaj çalışmaları tamamlandı." dedi.

Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor

ŞANTİYELER DE KURULACAK

Köprü konusunda herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yapıp, böyle bir projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını kaydeden Yılmaz, önümüzdeki günlerde Lapseki ve Gelibolu'da şantiyelerin de kurulmaya başlayacağını sözlerine ekledi.

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