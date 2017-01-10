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Çanakkale Köprüsü'ne 5 ülke talip oldu

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün inşaat ihalesine katılacak firmalar belli oldu.

Haber Merkezi | 10.01.2017 - 15:15
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  2. Emlak

Türkiye'nin dördüncü boğaz geçişi Çanakkale 1915 Köprüsü'nün 18 Mart'taki temel atma töreni yaklaşırken inşaat ihalesine katılacak isimler de belirginleşiyor.

Çanakkale Köprüsü'ne 5 ülke talip oldu

TEKLİFLER SUNULACAK

Bloomberg'e konuşan iki kaynak, Japonya'nın en büyük ikinci ticaret şirketi Itochu ile çelik köprü ve çeşitli ağır sanayi dallarına yönelik makine imalatında faaliyet gösteren Japon firması IHI Corporation, ihaleye Nurol Holding ve Makyol İnşaat'la birlikte gireceğini söyledi.

Diğer üç kaynağın verdiği bilgiye göre ise Hyundai, İtalyan inşaat şirketi Astaldi, İçtaş ve Kalyon İnşaat'la birlikte teklif sunmayı planlıyor.

Çanakkale Köprüsü'ne 5 ülke talip oldu

İHALE TARİHİ ERTELENEBİLİR

Astaldi ayrıca, 7,5 milyar dolar değerindeki İstanbul-İzmir otoyolunun yüklenicilerinden Cengiz ve Kolin İnşaat'ın Çinli inşaat devi Sichuan Road and Bridge Co. (CRBC) ile katılacağı ihaleye Birleşik Arap Emirlikleri'nden SK Mühendislik ve İnşaat Şirketi ve Güney Koreli Daelim Industrial Co., Limak ve Yapı Merkezi İnşaat ile dâhil olacak.

İhale koşullarına göre gruplar, ihaleye katılabilmek için 100 milyon lira (27 milyon dolar) taahhüt etmek zorunda. Bloomberg'in haberine göre başka şirketlerin taleplerini toplamak için ihale tarihi ertelenebilir.

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