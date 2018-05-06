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Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi netleşti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 'Simgelerin Köprüsü' olarak adlandırılan Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de açılacağının müjdesini verdi.

AA | 06.05.2018 - 11:12..
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Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi netleşti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, adı, ayak açıklığı, kule yüksekliği farklı simgeleri temsil eden 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNÜ SEMBOLİZE EDİYOR

Bakan Arslan, köprünün kuleleri arasındaki ayak açıklığının özellikle 2023 metre olarak belirlendiğini, bunun da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü sembolize ettiğini aktardı.

Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi netleşti

"18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK"

Köprünün bir diğer simgesini ise kule yüksekliklerinin 318 metre olmasının oluşturduğunu anlatan Arslan, "Üçüncü ayın 18'i, bu da bir simge. Bu simgeyi pekiştirmek adına geçen sene 18 Mart'ta köprünün temelini attık. Bu sene 18 Mart'ta köprünün kule ayaklarının oturtulacağı kazıkları çakmaya başladık. Hem de kule ayaklarının oturacağı keson beton blokların inşaatını, sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı törenle fiilen başlattık." dedi.

Arslan, köprünün gelecek yıldan itibaren fiilen kurulmaya başlanacağına işaret ederek, "Köprünün yapım sözleşmesinde bitiş tarihi 2023 görülüyor ise de yaklaşık 1,5 yıl önce bitireceğiz. Adı, ayak açıklığı, kule yüksekliği farklı simgeleri temsil eden 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de hizmete açılacak." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi netleşti

TÜM SÜRÜCÜLER YARARLANACAK

Uluslararası bir koridorun tamamlayıcısı konumunda bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden, tüm Türkiye'nin hatta Avrupa'dan gelip, ülkenin batısına giden sürücülerin yararlanacağını vurguladı.

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