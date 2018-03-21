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Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

2022 yılında tamamlanması planlanan projenin geçiş ücreti 15 euro artı KDV olması bekleniyor.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 12:26..
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1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

2022 YILINDA HİZMETE SUNULACAK

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan projenin erken bir tarihte bitirileceğini müjdelemişti. Buna göre Çanakkale Köprüsü, 18 ay erken bitirilerek 18 Mart 2022'de hizmete sunulacak.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

18 Mart 2017’de temeli atılan Çanakkale 1915 Köprüsü için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

GEÇİŞ ÜCRETİ 15 EURO ARTI KDV

Çalışmaları devam eden Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücretinin de belirlediği bilgisi geldi. Buna göre araçların geçiş ücreti 15 euro artı KDV olarak belirlendi. Günlük 45 bin aracın geçişi için devlet garantisi verildi.

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