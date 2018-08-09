Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ayağında çalışmalar sürüyor

İlk kez 18 Mart 2017 tarihinde temelleri atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ayağında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

SONDAJ ÇALIŞMALARI YAPILDI

Köprünün deniz içinde inşa edilecek ayakları için Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkisinde bir şantiye kuruldu. Şantiyede köprü ayaklarının temelleri atılırken Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisinde sondaj çalışmaları da yapıldı.

KÖPRÜNÜN AYAKLARI YÜKSELİYOR

Çalışmaların devam etmesiyle Lapseki Şekerkaya mevkiinde, köprü ayakları da giderek yükseliyor. Yetkililer, çalışmaların önümüzdeki hafta hızlanacağını belirtiyor.

Köprü tamamlandığında 2 bin 23 metrelik açıklıkla ‘dünyanın en uzun asma köprüsü’ olacak. Çanakkale Köprüsü ve 100 kilometrelik kısmın 2023 yılında hizmete sunulması planlanıyor. Otoyolun uzunluğu 354 kilometre olacak ve İstanbul Silivri’den başlayıp, Balıkesir’in Balya ilçesindeki otobanla birleşecek.