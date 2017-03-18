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Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

Türkiye'nin mega projelerine karşı takoz olmaya çalışanlar, Çanakkale Köprüsü'nün temel atma gününde yine ortaya çıktı.

18.03.2017 - 08:57
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Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla bugün 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün temeli atılacak.

BUNA DA HAYIR

Dünyanın en uzun köprüsü unvanını alacak olan Çanakkale Köprüsü için her projeye 'hayır' diyenler yine takoz olmaya çalışıyor.

Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

DEVLETİN CEBİNDEN PARA ÇIKMIYOR

Terör ve teröriste güven veren yayınlar yapan Birgün gazetesi; Türkiye'nin 2023 vizyonuyla geliştirdiği projeleri borç batağı olarak gördü.

Devletin kasasından tek bir kuruş çıkmadan yapılan projelerin, devletin sırtına yük olduğunu belirten gazete, Çanakkale Köprüsü ile bu yükün ağırlaşacağını yazdı.

Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli için geri sayım VİDEO

Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

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