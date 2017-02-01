Çanakkale müteahhitlerin ilgi odağı oldu

Dünyanın en uzun asma köprülerinden birisi olacak Çanakkale Köprüsü'nün inşa edileceği bölgelere ilgi arttı.

İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale illerine sınırı bulunan köprü müteahhitlerin ilgi odağı oldu. Gayrimenkul fiyatları bu projeden sonra daha da arttı.

FİYATLAR ARTTI

Sütlüce köyü, Lapseki ilçesi, Suluca köyü bölgelerinde ciddi değer artışı yaşanıyor. Özellikle arazi fiyatları bakımından Kocaveli-Suluca köyü bölgelerinde yüzde 100'e yakın artış meydana geldi. Bir yıl kadar önce metrekaresi 25-80 TL arasında değişmekte olan arazi fiyatları 70-200 TL arasında değişiyor.

Denize yakın bölgelerde istenen değerler 200 TL civarında iken iç kesimlerde 80 TL civarında seyrediyor. Sütlüce köyü bölgelerinde bir yıl kadar önce arazilerin metrekaresi için istenen değerler 25-60 TL civarında iken arazi fiyatlan son zamanlarda metrekare bazında 50-130 TL'ye çıktı.

MARKALI KONUT ÜRETİCİLERİ ARAŞTIRMALARINI HIZLANDIRDI

Markalı konut üreticilerinin değerleme şirketleri üzerinden bölgede fiyat ve arazi araştırmalarını hızlandırdığı belirtiliyor. Köprünün kurulacağı Şekerkaya mevkiine en yakın köylerden bir diğeri de Gökköy. iki yıl önce metrekaresi 10-15 TL'den satılan arazilerin bugünkü fiyatının 40-50 TL'ye kadar ulaştı.