Çanakkale Oratoryosu izleyenleri duygulandırdı

Savaşın Tasviri, Çanakkale Türküsü, Atatürk’ün Söylemleri, Duaya Davet ve Dua olmak üzere beş bölümden oluşan oratoryo Çanakkale Zaferi’nin duygusunu sahneye taşıdı. Oratoryo, projenin yönetmeni ve orkestra şefi Çetin Işıközlü’nün, Mehmet Âkif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine isimli şiirinden aldığı ilhamla bestelendi.

CRR Senfoni Orkestrası ve İstanbul Senfoni Korosu’nun sahne aldığı geceye soprano Mine Kurtoğlu, mezzosoprano Aylin Ateş, tenor Bülent Külekçi ve ünlü bas Tuncay Kurtoğlu solist olarak katıldı.

Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryosu son bölüm olan “Dua”nın ardından büyük alkışlarla sona erdi.