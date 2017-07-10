Çanakkale Savaşı filmleri 15 Temmuz'da halkla buluşacak

Çanakkale Savaşı ve kahramanlarını 360 Virtual Reality teknolojisini kullanarak filme alan sihirbaz Yıldırım, filmleri son teknoloji ile donatılmış özel bir tır tasarlayarak seyircinin ayağına getirecek.

İZLEYİCİLER, KENDİLERİNİ SAVAŞIN ORTASINDA HİSSEDECEK

Çanakkale'de büyük bir ekip ve oyuncu kadrosuyla 360 derece çekilen ﬁlmler, seyircileri, kendilerini savaşın tam ortasında hissedecekleri bir teknolojiyle buluşturacak.

"BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLER.."

Bu projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Necmi Yıldırım, "Projede milli ruhumuzu, tarihimizi ve bizi biz yapan değerlerimizi 360 VR ile çekip halkımıza, gençlerimize ve gelecek nesillerimize izletmeyi amaçladık." ifadelerini kullandı.

GÖSTERİLECEK FİLMLER

Çanakkale sanal gerçeklik sinema tırı 15 Temmuz 2017'de Eyüp Meydanında gün boyu halkla buluşacak. 360 derece sanal gerçeklik sineması teknolojisiyle çekilen ve izleyiciyle buluşacak filmlerden 57. Alay Seyi̇d Onbaşı, Nusret Mayın Gemi̇si̇, Ezi̇neli̇ Yahya Çavuş, Düşman Si̇peri̇nde Bi̇r Dost, 24 Mayıs Ateşkes Antlaşması, Soğanlı dere, Hali̇me Ana, Kanlı Sırt Tahli̇ye bulunuyor.