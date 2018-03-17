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Çanakkale Savaşı’nı anlatan önemli filmler

Bu yıl Çanakkale Savaşı’nın 100’üncü yıl dönümü. Tarihimize altın harflerle yazılan Çanakkale ruhunu en iyi anlatan filmleri sizler için derledik.

Özel Haber | 17.03.2018 - 11:28..
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Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni

Of gençliğime eyvah

Dönemeyeceklerini biliyorlardı.  Ülke ateş altındaydı, akşam yiyebilecekleri güzel sıcak bir yemekleri bile yoktu. Üzüm hoşafı ve yarım tayin ekmek. Yedi düvele karşı verilen omuz omuza mücadelenin destansı tarihidir Çanakkale.

O gün Çanakkale geçilemedi…

Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Çanakkale Savaşları’nın tarihimizdeki önemi ayrıdır. Hem yazarlara hem de yönetmenlere esin kaynağı oldu. Çanakkale ruhunu en iyi anlatan filmleri bir kez daha izlemek isteyenler için hatırlatıyoruz.

Çanakkale Savaşı’nı anlatan önemli filmler

Çanakklae Çocukları, usta yönetmen Sinan Çetin'in 2012'de çektiği, Haluk Bilginer, Oktay Kaynarca gibi önemli oyuncuların rol aldığı film, çok beğenilmişti.

Çanakkale Savaşı’nı anlatan önemli filmler

Çanakkale Yolun Sonu yönetmenler Kemal Uzun, Serdar Akar, Ahmet Karaman tarafından 2013'te beyaz perdeye taşındı. Çanakkale Savaşı'nda yaşananları merkezine alan film, isimsiz kahramanlar üzerinden Çanakkale cephesini orada yaşananları, kısaca bu dramatik öyküyü yeni bir bakış açısıyla sunuyor.

Çanakkale Savaşı’nı anlatan önemli filmler

Yönetmenliğini Yeşim Sezgin'in yaptığı, senaryosunu Turgut Özakman'ın yazdığı Çanakkale Savaşı'nı anlatan 2012 yılı yapımlı Çanakkale 1915, lstemizde yer alan bir diğer film.

Çanakkale Savaşı’nı anlatan önemli filmler

Gelibolu 1915, 1. Dünya Savaşı sırasında Türklere karşı yapılan ve İtilaf Devletleri’nin büyük yenilgisiyle sonuçlanan Gelibolu Savaşı’nın dramını iki genç Avusturalyalı askerin üzerinden anlatıyor.

Çanakkale Savaşı’nı anlatan önemli filmler

Yönetmenliğini Levent Akçay'ın yaptığı 2013 yapımlı Sarı Siyah, dramatik sahneleriyle duygusal anlar yaşatmıştı.

Çanakkale Savaşı’nı anlatan önemli filmler

Son Mektup, Özhan Eren tarafından yazılıp yönetilen film, 2015'te izleyicilerle buluştu.

Çanakkale Savaşı’nı anlatan önemli filmler

Son Umut, senaryosunu Andrew Anastasios ve Andrew Knight'in yazdığı, yönetmenliğini Russell Crowe'un yaptığı 2014 Avustralya, Türkiye, ABD ortak yapımı filmde Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan gibi isimler rol aldı.

Çanakkale Savaşı’nı anlatan önemli filmler

Yönetmenliğini Turgut Demirağ, Nusret Eraslan yaptığı, senaryosunu Nusret Eraslan'ın yaptığı 1964 yapımlı Çanakkale Aslanları filmi, İngiliz hastabakıcısına aşık olan Mehmetçiğin kahramanlık öyküsüdür.

Çanakkale Savaşı’nı anlatan önemli filmler

Türk sinemasının efsanesi Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı, Sadık Şendil'in senaryosunu kaleme aldığı 1966 yapımlı Bir Millet Uyanıyor, kadrosunda birbirinden değerli oyuncular barındırıyor.

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