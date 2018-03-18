Çanakkale şehitleri ABD'de anıldı

New York’un Long Island bölgesinde hizmet veren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Mevlana Camisi’nin hafta sonu okulunda eğitim gören öğrenciler tarafından anma programı düzenlendi. Öğrenciler tarafından sunulan Çanakkale Zaferi ile ilgili şiir dinletileri, piyes oyunları ve tiyatro gösterileri yer aldı.

ŞEHİTLER NEW YORK'TA ANILDI

Programa katılan New York Başkonsolos Yardımcısı Serdar Özkan, Çanakkale Zaferi’ni, Anadolu’dan mesafe olarak uzak olmasına rağmen aynı duyguları hisseden insanımızın, burada böyle bir çatı altında toplanmasının büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi.

New York Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Adem Sakarya ise, “Çanakkale ruhunun, ülkemiz dışında da yaşatılması konusunda ataşeliğimize bağlı diğer camilerimizde olduğu gibi, burada da memnun edici çalışmalar yapılmaktadır.” dedi.