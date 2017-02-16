taraftar değil haberciyiz
GİRİŞ
MESAJ
MEYDAN
ARŞİV
GAZETELER
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.882
USD
3,6586
EURO
3,8892
ALTIN
145,21
PETR
55,6600
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Mersin
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
SON DAKİKA
SPOR
VİDEO
GALERİ
EKONOMİ
KADIN
EMLAK
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
SEYAHAT
TÜMÜ
Gündem
Kadın
Emlak
Spor
Politika
Ekonomi
Dünya
İç Haber
Eğitim
3. Sayfa
Magazin
Sağlık
Otomobil
Kültür Sanat
Teknoloji
Medya
Video Haber
Yerel Y.
Yaşam
İpucu
Biyografi
Tarih
Seyahat
Oyun
Çanakkale yine sallandı
Ayvacık İlçesi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
16.02.2017 - 03:41
Haberler
İç Haber
Ayvacık İlçesi'nde 03.19'da Richter ölçeğine göre 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
BENZER HABERLER
Akdeniz'de deprem
Ankara'da zincirleme kaza
Türkiye ile İran arasında 2 yeni sınır kapısı
Kar tatili edilen il ve ilçeler
Konya’da camide yangın
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı
Adalet Sarayı'ndaki aramalarda yakalanan ilginç aletler
Kuyu ve onu kurtaran ekip canlı yayına çıktı
YORUMLAR
(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorum
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul edilyorum
AVATAR SEÇ
GÖNDER
TÜMÜ
1
/ 20
ABD Suriye'ye kara ordusu gönderecek
70
İngiliz komutandan El Bab açıklaması
35
Trump istifa eden danışmanı Flynn'e sahip çıktı
4
2 gündür haber alınamayan genç evde uyurken bulundu
16
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
0
Katar'da ilk Türk hastanesi açıldı
6
Hasta bakıcı refakatçi kıza tecavüz etti iddiası
7
VİDEO
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
1
Kırşehir'li aşçıdan Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a beste
1,354 kez izlendi
2
Milli Piyango bileti koleksiyoncusu
1,439 kez izlendi
3
Ayvacık'ta konteyner okullarda eğitim başladı
1,484 kez izlendi
4
Alışveriş yolunda feci kaza
1,380 kez izlendi
5
Konya’da camide yangın
7,845 kez izlendi
6
Kılıçdaroğlu, Hüsnü Mahalli'yi kabul etti
1,495 kez izlendi
7
New York'ta tesettür defilesi
1,404 kez izlendi
1
Terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz sorumlusu yakalandı
Halo Dayı kod adlı Eyüp Ç'nin, terör örgütünün Mardin'den Antalya'ya kadar olan bölgede sözde Akdeniz metropol sorumlusu olduğu belirlendi.
2
Rus manken Odintsova'dan yürek hoplatan fotoğraf çekimi
Rus model Viktoria Odintsova'nın Dubai'de gerçekleştirdiği fotoğraf çekimi, sosyal medyada yoğun tepki topladı.
3
Çanakkale yine sallandı
Ayvacık İlçesi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
4
Aydın'da silahlı kavga: 2 yaralı
Alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada, 2 kişi bacaklarından vurularak yaralandı.
5
Akdeniz'de deprem
Girit Adası açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için üç isim
Flynn'in istifasının ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevi için3 isim öne çıkıyor.
7
Elazığ'da alkollü sürücü trafiği birbirine kattı
İki araca çarptıktan sonra vatandaşlar tarafından polislerin yardımıyla yakalanan alkollü sürücü, alkol muayenesine kelepçe ile allındı.
1
ABD Suriye'ye kara ordusu gönderecek
ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'ye kara gücü göndermeyi planladıklarını açıkladı.
2
İngiliz komutandan El Bab açıklaması
DEAŞ karşıtı koalisyonun Komutan Yardımcısı Tümgeneral Rupert Jones, El Bab'ın kısa sürede DEAŞ'tan temizleneceğini belirtti.
3
Trump istifa eden danışmanı Flynn'e sahip çıktı
ABD Başkanı Trump, Rus Büyükelçiyle görüşmesi polemiği sonucunda önceki gün istifa eden Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'i savundu.
4
2 gündür haber alınamayan genç evde uyurken bulundu
Bolu'da kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirirken öğrenci, evinde uyurken bulundu.
5
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Bayern Münih, Arsenal'ı 5-1, Real Madrid ise Napoli'yi 3-1 yendi.
6
Katar'da ilk Türk hastanesi açıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Zeybekci hastanenin açılışını yaptı
7
Hasta bakıcı refakatçi kıza tecavüz etti iddiası
Samsun'da bir devlet hastanesinde hasta olan yakınına refaket eden 17 yaşındaki genç kız, hasta bakıcının tecavüzüne uğradığını öne sürdü.
OYUNMOYUN.COM
İmparatorluk Savaşları
Kim Milyoner Olmak İster
Ben Bilmem Eşim Bilir
Balon Patlat
Zombi Oyunları
Mahjong oyna
Zuma
Candy Crush Saga
Ben 10 oyunları