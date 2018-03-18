Çanakkale Zaferi üzerine 10 etkileyici kitap

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında atılmış en önemli adımlardan biri olan Çanakkale Savaşı, Osmanlının kazandığı en büyük zaferlerden biri. Geçmişi savaşlarla dolu bir millet olarak “Çanakkale geçilmez” hedefiyle, mühimmatlardan yoksun, ancak ulusun imanlı gücüyle kazanılan bu savaş, bir destan yazdı. Tarih kitaplarında yerini aldı elbet. Bir de sayısız romana, şiire konu olacaktı…

İşte Kitap Ayracı’nın sizler için seçtiği 10 etkileyici kitap…

ALLAHAISMARLADIK

İbrahim Naci, Çanakkale Savaşı'nda şehit düşmüş bir Türk askeridir. İstanbul'da başlayıp Çanakkale'ye uzanan yolculuğu sırasında tuttuğu günlük, bir deftere dönüşmüş; şehit olduktan yıllar sonra da yayımlanmıştır.

Allahaısmarladık

İbrahim Naci

Yeditepe Yayınevi

S.: 160

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TÜRKİYE'DE BEŞ SENE

Otto Liman von Sanders, Çanakkale Savaşı'nde cephede hazır bulunan 5. ordunun ilk komutanıdır. Bu kitap ise, Sanders'in İngilizler tarafından esir alındığı sırada yazdığı günlükler, tuttuğu notlardan hazırlanmış ve ilk kez 1920'de yayımlanmıştır.

Türkiye'de Beş Sene (Askeri Tarih Encümeni'nin Cevaplarıyla)

Otto Liman Von Sanders

Yeditepe Yayınevi

S.: 432

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ÇANAKKALE - DEVLER ÜLKESİNDE DEVLER SAVAŞI

Aubrey Herbert, İngiliz ordusunda görevli bir istihbarat subayıdır. Henry Morgenthau da dönemin İstanbul'da görevli ABD Büyükelçisi'dir. Bu kitap, bu iki ismin hatıralarının bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.

Çanakkale - Devler Ülkesinde Devler Savaşı

Aubrey Herbert, Henry Morgenthau

Yeditepe Yayınevi

S.: 189

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1915 BAHARINDA ÇANAKKALE

Behçet Sabit Erduran, Çanakkale Savaşı ortamında doktor kimliğiyle bulunuyordu. Aynı zamanda çok iyi bir gözlemciydi ve tüm yaşadıklarını kaydetti. Ortaya da bu kitap çıktı.

1915 Baharında Çanakkale

Behçet Sabit Erduran

Hazırlayan: Tamay Açıkel

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 184

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GELİBOLU GÜNLÜKLERİ

Derleme bir eser olan bu kitap, Anzak birliklerinde yer alan askerlerin günlükleri ve mektuplarından oluşmaktadır. Özellikle Türk askeriyle kurdukları iletişimden bahsederler.

Gelibolu Günlükleri



Jonathan King

Çev.: Ali Önsan

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 440

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ÇANAKKALE SAVAŞI GÜNLÜĞÜ

Erich R. Prigge, Otto Liman von Sanders'in emir subayıdır. Savaş sırasında tuttuğu günlüğü, memleketi Almanya'ya döndüğünde yayımlandı. Ülkemizde ise, İsmail Bilgin, uzun yıllar süren bir çalışmanın ürünü olarak bu kitabı yayımladı.

Çanakkale Savaşı Günlüğü

İsmail Bilgin

Timaş Yay.

S.: 528

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ÇANAKKALE DENİZALTI SAVAŞI

Otto Hersing, bir Alman subayıdır. Savaş sırasında HMS Triumph ve HMS Majestic gemilerini batıran U-21 denizaltısının kaptanıdır. Diğer subaylardan Türklere yardıma hevesli oluşu ile ayrılan Hersing'in bu süreçte yazdığı günlükleri, daha sonra kitap olmuştur.

Çanakkale Denizaltı Savaşı



Otto Hersing

Çev.: Bülent Erdemoğlu



İş Bankası Kültür Yay.

S.: 176

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ANAFARTALAR - AĞUSTOS TAARRUZU

Anafartalar, Türkiye'de, Mustafa Kemal'i tarih sahnesine sarsılmaz bir şekilde çıkartan muharebelerin geçtiği yer olarak bilinir. Dalga dalga atıldığı siperlerden düşmanı süren Türk kuvvetlerince gerçekleştirilen 10 Ağustos Taarruzu dahil Çanakkale Savaşı'nın son büyük çarpışmaları, bu cephede yapılmıştır.

Anafartalar - Ağustos Taarruzu



Stephen Chambers

Çev.: İsmail Hakkı Yılmaz

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 380

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DİRİLİŞ - ÇANAKKALE 1915

Kurtuluş Savaşı'nın taç kapısı, girişi olan Çanakkale Savaşının destanı...Tarihin en eski milletlerinden birinin dirilişi… Ateşten geçerek, kan içinde, bir daha uyumamak, benliğini unutmamak, kandırılmamak, sömürülmemek, ezilmemek, ölmemek üzere çığlık çığlığa dirilişi...Çanakkale Savaşı hiç böyle yazılmadı.

Diriliş-Çanakkale 1915

Turgut Özakman

Bilgi Yayınevi

S.: 688

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1914-1915-1916 ÇANAKKALE SEDDÜLBAHİR KAHRAMANLARI

Birinci Dünya Harbi Çanakkale Cephesinde üç bölgeden oluşur. Bunlar Seddülbahir, Arıburnu, Anafartalar bölgeleridir. Bu kitapta Çanakkale Cephesi Seddülbahir Bölgesi kahraman ve kahramanlıkları, bunların en büyüğü Ezineli Yahya çavuşun öyküsü anlatılmaktadır.

1914-1915-1916 Çanakkale Seddülbahir Kahramanları



Cemalettin Yıldız

Çanakkale Kitaplığı

S.: 391

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Damla Karakuş

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