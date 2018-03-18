Çanakkale Zaferi'ne özel 103 metrelik Türk Bayrağı

Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla Kütahya Hava Şehitliğinde Tören düzenlendi. Vali Ahmet Hamdi Nayir ve protokolün çelenk sunması ile başlanan programa genci yaşlısı yüzlerce vatandaş’da katıldı.

103 METRELİK TÜRK BAYRAĞI

Okunan dualara hep bir ağızdan amin denildi. Programa ayrıca Gençlik Merkezi Deniz zaferinin 103. yılınan ithafen 103 metrelik Türk Bayrağı ile katıldı.

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZE SAHİP ÇIKMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Programda konuşma yapan Hava Piyade yüzbaşı Can Ağaç, “İnsanlık tarihi boyunca hür ve bağımsız yaşamış, nice devlet ve imparatorluklar kurmuş, devlet olmanın onuruna ve millet olmanın haysiyetine erişmiş olan Büyük Türk milletinin kutsal vatanımızın her karış toprağını, kanları ile sulayan ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna hayatlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi daima bağrına basmış ve onlara sahip çıkmanın haklı gururunu taşımıştır” dedi.

DUALAR OKUNDU

Tören Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın yaptığı dua ile son bulurken vatandaşlar ise şehitliklerin başında Kuran-ı Kerim, Yasin-i Şerif ve dualar okudular.