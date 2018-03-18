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Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Afrin'e operasyon

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO güçleri Afrin merkeze girdi.

DHA | 18.03.2018 - 08:58..
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Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Afrin'e operasyon

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

TSK ve ÖSO güçleri, bugün sabahın erken saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerden arındırılması hedeflenen Afrin'e, kentin güneydoğusundan girmeye başladı. Kara harekatına savaş uçakları da destek veriyor.

OPERASYON ÇANAKKALE ZAFERİYLE AYNI GÜN BAŞLADI

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde destansı kahramanlık örneği gösteren, kimseye boğun eğmeyerek tüm kararlılığını, gücünü ve hakimiyetini ortaya koyan askerlerimizin adını kazıdığı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde Afrin merkeze başlatılan harekat, Türkiye'ye engel olmak isteyenlere mesaj olarak gönderildi.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Afrin'e operasyon

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Afrin'e operasyon

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