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10 bin Türk, Çanakkale'de dedelerinin izinde yürüdü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümü anma törenleri kapsamında yaklaşık 10 bin kişi, 57’nci Alay Vefa yürüyüşü gerçekleştirdi.

DHA | 25.04.2018 - 08:19..
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılanlar, ilk olarak Eceabat İlçesi'ne bağlı Kocadere Köyü'nde kamp kurdu.

10 bin Türk, Çanakkale'de dedelerinin izinde yürüdü

Yürüyüş öncesinde katılımcılara, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından tümü şehit düşen 57'inci Alay askerlerinin son yemeği, kırık buğday çorbası dağıtıldı.

10 bin Türk, Çanakkale'de dedelerinin izinde yürüdü

"ÜLKENİN GENÇLERİNE GÜVENİYORUZ"

Çorba dağıtımı sırasında açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Çanakkale, tüm dünyaya Türk’ün gücünü gösterdiği, ‘Çanakkale Geçilmez’ destanının yazıldığı yerdir. Gençlerimiz heyecanlı, duygulu. Biz bu ülkenin gençlerine güveniyoruz. Büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye içinde, gençlerimizin her alanda yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. O yüzden de gençlerimizi şehitliklere getiriyoruz. Burada destan yazan atalarımızla, dedelerimizle gurur duyuyoruz.” dedi.

10 bin Türk, Çanakkale'de dedelerinin izinde yürüdü

ŞEHİT DÜŞEN ASKERLER GİBİ SABAH NAMAZI KILINDI

103 yıl önce şehit düşen askerler gibi sabah namazı kılınmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda rütbeli askerin de yer aldığı katılımcılar, saat 06.00'yı gösterdiğinde harekete geçti.

Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan 1915 sabahı düşman çıkarmasını haber alınca, savaşların kahraman birliği 57'nci Alayı Conkbayırı'na gönderdiği ve "Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum" sözleriyle tarihe geçen o günkü tarihi yürüyüş, bir kez daha hayat buldu.

10 bin Türk, Çanakkale'de dedelerinin izinde yürüdü

"DEDECİĞİM BEN GELDİM"

Atlı süvari birliklerinin de yer aldığı yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüş, 1,5 saat sonra Conkbayırı'nda sona erdi. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu bünyesindeki yaklaşık 5 bin izci, sırtlarında 'Dedeciğim ben geldim' yazılı cepkenleriyle kilometreleri aşmanın gururunu yaşadı.

10 bin Türk, Çanakkale'de dedelerinin izinde yürüdü



10 bin Türk, Çanakkale'de dedelerinin izinde yürüdü

10 bin Türk, Çanakkale'de dedelerinin izinde yürüdü



10 bin Türk, Çanakkale'de dedelerinin izinde yürüdü



10 bin Türk, Çanakkale'de dedelerinin izinde yürüdü

10 bin Türk, Çanakkale'de dedelerinin izinde yürüdü

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