Çanakkale'de 101 kaçak drone ile yakalandı

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behramkale Köyü'nün Yeşil Liman ve Kadırga Koyu'nda, bir grup kaçak olduğunu drone'la tespit etti.

KAÇAKLAR JANDARMA KOMUTANLIĞINA GÖTÜRÜLDÜ

Jandarma ekipleri, iki farklı bölgede bulunan yabancı uyruklulara karşı operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 101 kaçak yakalandı. Yakalanan kaçaklar, minibüs ve otobüsler vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

KAMYONETE EL KONULDU

101 kaçak, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Operasyonlar kapsamında 1 kamyonete de el konuldu.









