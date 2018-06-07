Çanakkale'de 11 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından planlı faaliyet kapsamında takibi yapılan göçmen kaçakçılığını organize bir şekilde yapan suç örgütüne yönelik Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve İstanbul illerinde toplam 16 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

5 FİRARİ ARANIYOR

Operasyonda 16 şüpheliden 11’i yakalanarak gözaltına alındı. Firari 5 şüpheli şahsın ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda 15 adet cep telefonu, 13 adet sim-kart, 1 adet sahte ehliyet, 1 adet sahte pasaport, 20 kök keneviri bitkisi, 3 adet 9 mm tabanca fişeği, 12 adet 12 cal fişek, 1 adet hafıza kartı, 2 adet flash bellek ele geçirildi.

Söz konusu planlı faaliyet kapsamında 5 Mart 2018 tarihinden bugüne kadar toplam 18 ara operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 23 organizatör, 5’i tutuklu 515 düzensiz göçmen, 100 adet can yeleği, 17 adet araç, 6 adet bot ve 6 adet bot motoru ele geçirildi.