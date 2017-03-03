Çanakkale'de 146 kaçak göçmen yakalandı

İhbarı değerlendiren Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ece Limanı bölgesine operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 55'i Suriye, 43'ü Pakistan, 17'si Somali, 14'ü Afganistan, 6'sı Srilanka, 10'u Eritre, 1'i Yemen uyruklu toplam 146 kişi yakalandı.

İncelemede yabancı uyruklulardan bazılarının rahatsızlanmış olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Bölgeye intikal eden ekipler, burada hasta ve yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Balıkçı tekneleri ile Ece Limanına taşınan yabancı uyruklular, tedavileri yapılmak üzere Eceabat Sağlık Ocağına getirildi. Bir kişi ayağındaki kırık nedeniyle Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

İşlemleri tamamlanan 146 kişi daha sonra Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.