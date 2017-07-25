taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.251
USD
3,5630
EURO
4,1534
ALTIN
143,43
PETR
49,0400

Çanakkale'de 1,5 ton esrar ele geçirildi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavaklı İskelesi yakınlarındaki arazide 1.5 ton esrar buldu.

25.07.2017 - 13:48
  1. Haberler
  2. İç Haber

Jandarma, uyuşturucu maddeyi bırakan kişi veya kişilerin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

Çanakkale'de 1,5 ton esrar ele geçirildi

Çanakkale'de 1,5 ton esrar ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Hakkari'de patlatılan dinamit, deprem etkisi yarattı
Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Sümbül Dağı eteklerinde yer alan taş ocağında kullanılan dinamit, küçük çaplı sarsıntıya neden oldu.
Yengesi ve komşusunu öldüren gence 2 kez müebbet istemi
Adana'da 28 yaşındaki genç, kendisine uyuşturucu parası vermediği gerekçesiyle yengesini ve komşusunu öldürdü.
Şişli'de çöpler toplanmıyor
Şişli Belediyesi'ne ait firmada çalışan temizlik işçileri iş bırakma eylemi yaptı.
Maaşını alamayan vinç operatöründen eylem
Kartal'da bir vinç operatörü, maaşını alamadığı için evine icra geldiğini iddia ederek çalıştığı inşaat vincine çıkarak eylem yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3 ABD'li askeri öldüren Ürdünlü askere müebbet hapis

3 ABD'li askeri öldüren Ürdünlü askere müebbet hapis

122
Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

196
Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

79
Türkiye'nin S-400 alması ne anlama geliyor

Türkiye'nin S-400 alması ne anlama geliyor

86
Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup

Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup

175
Harun Kolçak'ın tabutu başında selfie

Harun Kolçak'ın tabutu başında selfie

223
İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim

İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM