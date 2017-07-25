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Çanakkale'de 1,5 ton esrar ele geçirildi
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavaklı İskelesi yakınlarındaki arazide 1.5 ton esrar buldu.
25.07.2017 - 13:48
Haberler
İç Haber
Jandarma,
uyuşturucu
maddeyi bırakan kişi veya kişilerin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.
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