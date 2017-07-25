Çanakkale'de 1,5 ton esrar ele geçirildi

Yaz aylarında sofraların vazgeçilmezi olan karpuz, fazla tüketilmesi durumunda kilo almalara neden olabilir.

Karpuz kilo aldırır mı

Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Sümbül Dağı eteklerinde yer alan taş ocağında kullanılan dinamit, küçük çaplı sarsıntıya neden oldu.

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İngiltere Başbakanı’na dert yandılar: Porno indiremiyoruz

Londra’da LGBT’ler için düzenlenen bir resepsiyonda iki İngiliz denizaltı görevlisi, Theresa May'e sorunlarını anlattı.