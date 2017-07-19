taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.993
USD
3,5195
EURO
4,0605
ALTIN
140,71
PETR
49,1300

Çanakkale'de 1.Dünya Savaşı'ndan kalma mayın imha edildi

Bozcaada ilçesinde dalgıçlar, denizde bulunan Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış mayın bulundu.

19.07.2017 - 17:20
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bozcaada İlçesi, Tekirbahçe Mevkisi'nde geçen 14 Temmuz'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın arkeolojik dalış yapan dalgıçları, 80 metre açıkta, 5 metre derinlikte Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış mayın buldu.

Çanakkale'de 1.Dünya Savaşı'ndan kalma mayın imha edildi

MAYIN, KONTROLLÜ OLARAK İMHA EDİLDİ

Dalgıçlar, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli SAS komandoları gönderildi. SAS komandolarının yaptığı inceleme sonrası mayının olduğu yerde imha edilmesine karar verildi.

Bozcaada İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler karadan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de denizden çevre güvenliğini sağlamasının ardından, mayın SAS komandoları tarafından bugün, fünye ile kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

Çanakkale'de 1.Dünya Savaşı'ndan kalma mayın imha edildi

İlginizi Çekebilir
15 yaşındaki Fatmagül'den haber alınamıyor
15 Temmuz gecesi evden çıktından sonra kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Fatmagül'e ulaşılamıyor.
Karabük merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 9 kişi yakalandı.
Fakıbaba'nın bakan olması Şanlıurfalılar'ı sevindirdi
Revizyonda Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'ten boşalan koltuğa Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba getirildi.
Suriye'den Kilis'e geçen 2 terörist yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye geçen terör örgütü PKK/PYD üyesi 2 terörist, jandarmalar tarafından Kilis'te gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan Yıldırım görüşmesi bitti, işte yeni kabine

Erdoğan Yıldırım görüşmesi bitti, işte yeni kabine

225
Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

171
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Başbakan Yıldırım görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Başbakan Yıldırım görüşmesi başladı

351
Kabineye 5 yeni isim girdi

Kabineye 5 yeni isim girdi

108
CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

65
Burhan Kuzu Allah'a havale ediyor

Burhan Kuzu Allah'a havale ediyor

115
FETÖ arşivleri 'pornolarım' yazılı CD'lerden çıktı

FETÖ arşivleri 'pornolarım' yazılı CD'lerden çıktı

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM