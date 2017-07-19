Çanakkale'de 1.Dünya Savaşı'ndan kalma mayın imha edildi

Bozcaada İlçesi, Tekirbahçe Mevkisi'nde geçen 14 Temmuz'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın arkeolojik dalış yapan dalgıçları, 80 metre açıkta, 5 metre derinlikte Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış mayın buldu.

MAYIN, KONTROLLÜ OLARAK İMHA EDİLDİ

Dalgıçlar, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli SAS komandoları gönderildi. SAS komandolarının yaptığı inceleme sonrası mayının olduğu yerde imha edilmesine karar verildi.

Bozcaada İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler karadan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de denizden çevre güvenliğini sağlamasının ardından, mayın SAS komandoları tarafından bugün, fünye ile kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.