Çanakkale'de 20 kaçak göçmen yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten hareket etti.

24 Haziran seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar ATO Kongre Merkezi'nde her birinin anahtarı farklı kişilerde olan 5 kilitle koruma altında.

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İstanbullular açık havada yoga yaptı

İstanbul Maçka'da 7'den 70'e her yaştan insan yoga yapmak için bir araya geldi.