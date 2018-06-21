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Çanakkale'de 20 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 20 kaçak göçmen yakalanıp, göç idaresine teslim edildi.

İHA | 21.06.2018 - 18:50..
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Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ayvacık’ın Kozlu köyü sahilindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi.

ZEYTİNLİKTE SAKLANDILAR

Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen saklandıkları zeytinlikte yakalandı.

Çanakkale'de 20 kaçak göçmen yakalandı

Yakalanan kaçak göçmenler bir minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirildi. Kaçak göçmenler, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

Çanakkale'de 20 kaçak göçmen yakalandı



Çanakkale'de 20 kaçak göçmen yakalandı



Çanakkale'de 20 kaçak göçmen yakalandı

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